ASIAN FEVER - LA MERCEDES-BENZ E' FINITA SOTTO ACCUSA IN CINA PER LA PUBBLICITA' DELLA SUA NUOVA AUTO DI LUSSO - NELLO SPOT LA SOCIETA' HA UTILIZZATO MODELLE TRUCCATE IN MODO DA ESALTARE I LORO OCCHI A MANDORLA, UNO STEREOTIPO CHE I CINESI CONSIDERANO OFFENSIVO - LA CASA AUTOMOBILISTICA NON E' LA SOLA AD ESSERE FINITA NELLA BUFERA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Le modelle dello spot Mercedes

La nuova pubblicità della Mercedes-Benz ha suscita le ira della Cina. La casa automobilistica tedesca è stata accusata, sul sito di social media Weibo, di aver utilizzato modelle con “occhi a mandorla” nello spot per la sua nuova berlina di lusso CLS. Il Global Times, il quotidiano del Partito Comunista, ha scritto martedì che le critiche sono state dirette «al trucco delle modelle perché riflette gli stereotipi occidentali sugli asiatici». Mercedes è l’ultimo marchio occidentale a entrare in conflitto con il pubblico cinese.

È già successo con la casa di moda francese Christian Dior, che in un cartellone pubblicitario ha utilizzato un modello asiatico con il volto scuro che stringe una borsa. Il fotografo di Pechino Chen Man si è dovuto scusare per «immaturità e ignoranza» nel «perpetuare stereotipi razziali» per le riprese. Dior invece ha risposto alle critiche dicendo che «rispetta i sentimenti del popolo cinese».

Le modelle dello spot Mercedes 2

L’annuncio Mercedes è acora visibile nella pagina social di Weibo e la casa automobilistica non ha ancora affrontato il caso in Cina. Questa settimana, anche. Un marchio di snack locale chiamato Three Squirrells è stato messo sotto accusa per una pubblicità di prodotti a base di noodle con occhi obliqui. I critici hanno accusato l’azienda di diffondere stereotipi occidentali.

«In risposta al feedback dei netizen secondo cui il trucco della modella non è conforme agli standard estetici pubblicamente accettati e ha causato disagio, la nostra azienda si scusa», si legge in una dichiarazione dell’azienda. «La pagina è stata sostituita e sono stati presi accordi per controllare altre pagine dell'azienda e garantire che questa situazione non si ripeta».

Secondo gli utenti, l’immagine degli occhi a mandorla è dispregiativa e lo stile del trucco rappresenta deliberatamente quest’immagine.

Lo spot Dior Lo spot Three Squirrells Le modelle dello spot Mercedes 5 Le modelle dello spot Mercedes 4 Le modelle dello spot Mercedes 3