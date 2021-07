ASSASSINATO IL PRESIDENTE DI HAITI! - UN GRUPPO DI PERSONE NON IDENTIFICATE HA FATTO IRRUZIONE NELLA SUA RESIDENZA PRIVATA MARTEDI' NOTTE E LO HA UCCISO - MORTA ANCHE LA MOGLIE - JOVENEL MOISE GOVERNAVA IL PAESE, IL PIU' POVERO DELLE AMERICHE, PER DECRETO: LE ELEZIONI DOVEVANO SVOLGERSI NEL 2018 MA SONO STATE RINVIATE PER CONTROVERSIE SULLA SCADENZA DEL SUO MANDATO -

Dal Corriere.it

Jovenel Moise con la moglie

Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato ucciso nella notte da alcune persone non ancora identificate che si sarebbero introdotte nella sua residenza privata di Port-au-Prince, nel quartiere Pelerin.

Lo ha affermato il primo ministro ad interim del Paese, Claude Joseph, con un comunicato diffuso mercoledì mattina. Secondo le prime informazioni, il capo di Stato è stato ucciso a colpi di pistola attorno all’1 del mattino, da persone che parlavano spagnolo.

Jovenel Moise con la moglie 2

Tra le vittime anche la first lady, Martine Moise, deceduta per le gravi ferite riportate nell’attacco.

Joseph, che Moise aveva intenzione di sostituire questa settimana, ha anche comunicato che assumerà la guida del Paese dopo l'omicidio del presidente. Il primo ministro ad interim ha dichiarato lo stato d’assedio nel Paese, dopo aver presieduto un Consiglio dei ministri straordinario.

Intanto, è stato chiuso l’aeroporto internazionale di Port-au-Prince e gli aerei in avvicinamento sono stati costretti a tornare indietro o a modificare la loro rotta.

Jovenel Moise 2

«Hati è sotto il controllo delle forze di polizia e di sicurezza», ha spiegato il primo ministro Joseph, invitando la popolazione alla calma. «Verranno prese tutte le misure necessarie per il garantire la continuità della Stato e per proteggere la nazione. Condanniamo questo atto d'odio, inumano e barbaro».

Moise, 53 anni, era il 42esimo presidente di Haiti, eletto a novembre 2016 e in carica dal febbraio 2017.

Da tempo sulla capitale Port-au-Prince soffiava un'aria da guerra civile: il presidente Moise sosteneva infatti che il suo mandato scadesse il prossimo anno, mentre gli oppositore ritenevano che fosse terminato a febbraio. Moise non metteva in conto il primo dei suoi cinque anni al potere, quando un governo ad interim si era impantanato tra le contestazioni per il risultato elettorale.

Jovenel Moise con la moglie 3

Il sistema giudiziario, con al centro la Corte Suprema, sembrava però dargli torto e Moise gridava al tentato golpe. «Non sono un dittatore», ripeteva nei mesi scorsi. Dalla sua parte, però, aveva anche le potenti gang che controllano con la violenza parte del territorio.

Di fatto Haiti da quasi due anni era governata a colpi di decreto dal presidente, che aveva sospeso quasi tutto il Parlamento lasciando in carica un pugno di rappresentanti per 11 milioni di abitanti.

gang haiti 2

Più che uno Stato di diritto, insomma, quello di Moise era uno Stato autoritario. Il dipartimento di Stato americano appoggiava la tesi del presidente, già ben visto dall’amministrazione Trump per la sua opposizione al regime venezuelano, ma Washington invitava il governo a rispettare i diritti civili: la diaspora haitiana negli Usa è infatti in maggioranza contro Moise. Ora, fa sapere la Casa Bianca, il presidente Joe Biden sta venendo informato del «tragico attacco» e gli Stati Uniti si renderanno d'aiuto in qualsiasi modo possibile.

Dagotraduzione da Metro.co.uk

Jovenel Moise

Il governo ha confermato che il presidente di Haiti è stato assassinato.

Jovenel Moïse è stato ucciso nella sua residenza privata da un «gruppo di individui non identificati» - alcuni dei quali parlavano spagnolo – che hanno fatto irruzione intorno all'una di notte di martedì. Nell'attentato è rimasta ferita anche la First Lady. La sua morte è arrivata poche ore dopo la nomina del primo ministro Ariel Henry martedì.

Moïse ha governato Haiti, il paese più povero delle Americhe, per decreto, dopo che le elezioni legislative previste per il 2018 sono state ritardate in seguito a controversie sulla scadenza del suo mandato.

polizia haiti

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti e l'Europa hanno chiesto che si tengano ad Haiti elezioni legislative e presidenziali libere e trasparenti entro la fine del 2021.

Da Ansa.it

Moise è stato assassinato stamane nella sua abitazione da un commando formato da "elementi stranieri". Lo ha detto il primo ministro uscente Claude Joseph, aggiungendo che da questo momento ha assunto egli stesso le redini del Paese. Il premier ha invitato alla calma la popolazione e assicurato che la polizia e l'esercito manterranno l'ordine. La moglie del presidente è rimasta ferita nell'attacco e ricoverata in ospedale, ha detto ancora Joseph.