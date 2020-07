7 lug 2020 15:11

SUGLI ASSEMBRAMENTI SI CHIUDE UN OCCHIO, SULLA MAZZA AL VENTO NO - SUL LAGO DI COMO SEI NUDISTI, TUTTI UOMINI, VENGONO MULTATI DI 3300 EURO CIASCUNO - ERANO IN DUE SPIAGGETTE SEPARATE: A PRADELLO E NEI PRESSI DELLA CENTRALE ELETTRICA AD ABBADIA LARIANA - I CARABINIERI LI HANNO STANGATI PER “ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA”. E POI NON INDOSSAVANO NEMMENO LA MASCHERINA (AVREBBERO POTUTO INFILARLA COME TANGA)