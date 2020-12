ASTRI? ASTRONZI! - SULLE PREVISIONI PER IL 2020 HANNO TOPPATO TUTTI GLI ASTROLOGI, DA PAOLO FOX IN POI - L'OROSCOPO GIUSTO SAREBBE STATO: "LAVORO: SE NON LO PERDERETE, FINIRETE IN SMART WORKING. STRAORDINARI PER VIROLOGI, MEDICI, INFERMIERI. AMORE: IL VOSTRO RAPPORTO DIVENTERÀ CLAUSTROFOBICO, LITIGHERETE SPESSO, MINACCERETE DI ACCOLTELLARVI. SALUTE: VIVRETE OGNI LINEA DI FEBBRE COME UN INCUBO, FARETE TAMPONI SU TAMPONI E FINIRETE L'ANNO AGOGNANDO UN SIRINGONE"

Andrea Cuomo per "il Giornale"

paolo fox oroscopo 2020

Lavoro: se non lo perderete, finirete in smart working. Straordinari per virologi, medici, infermieri, farmacisti, forze dell' ordine. Amore: il vostro rapporto diventerà claustrofobico, litigherete spesso, minaccerete di accoltellarvi e qualche volta lo farete davvero. Salute: vivrete ogni linea di febbre come un incubo, soffocherete ogni starnuto, farete tamponi su tamponi e finirete l' anno agognando un siringone. Fortuna: avete detto fortuna?

SIMON AND THE STARS

Questo con il senno di poi sarebbe stato l' oroscopo giusto per il 2020, ma nemmeno il più stimato degli astrologi della tv e della carta stampata ci ha ahinoi preso. Nemmeno Paolo Fox, che in queste ore è bersagliato dall' ironia della rete per la sua decisione di proporre anche per il 2021 i suoi vaticini malgrado quelli per il 2020 siano stati cestinati come carta straccia da quel piccolissimo contrattempo che si chiama Covid-19.

Ci vuole un bel coraggio a credere ancora agli oroscopi - dice la saggezza popolare - dopo la Caporetto collettiva del dicembre 2019, quando una folla di chiaroveggenti si affannò a predire segno per segno viaggi, amori, avanzamenti di carriera, felicità assortita e buonissima salute. Piluccare tra le previsioni di un anno fa è come sparare sulla croce rossa, non fosse l' immagine di cattivo gusto. La categoria dei maghi è uscita dal 2020 più a pezzi di ristoratori e gestori di palestre. Costoro potranno prima o poi riaprire bottega, ma chi ridarà agli astrologi la credibilità infangata da un virus?

il video di paolo fox tagliuzzato sul 2020 2

Partiamo proprio da Paolo Fox, astrologo dei Fatti Vostri. Agli arieti indicava gennaio come mese «piuttosto sottotono». Figuriamoci gli altri. Ai toro garantiva che «se avete progetti importanti in cantiere, come il matrimonio o un figlio, il 2020 può essere il periodo giusto».

Anfatti, come dicono a Roma. Ai cancerini il mago di RaiDue garantiva che «arriverete a fine anno con maggiore consapevolezza», e questo è poco ma sicuro.

oroscopo branko

Alla vergine Fox consigliava di «portare avanti i vostri progetti più ambiziosi soprattutto tra gennaio e maggio», consiglio che si è rivelato valido solo per i virologi. Ai nati sotto il segno del Sagittario il chiaroveggente suggeriva «libertà e spensieratezza». Una parola (anzi due). Belle notizie anche per i pesci: «Potreste realizzare il vostro segno nel cassetto». Quello stesso cassetto guardato per lunghe ore durante il lockdown. Per tutti quanti Fox annunciava dodici mesi fa «un anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti». Sicuro sicuro?

il video di paolo fox tagliuzzato sul 2020

Non è del resto che i colleghi di Fox abbiano fatto di meglio. Simon and the Stars consigliava ai leoni «di tornare a ruggire e rimettervi al centro della scena» e agli scorpioni di «guardare il bicchiere mezzo pieno», e prometteva ai capricorni «ottime occasioni, soprattutto in primavera». Ottime nuove anche per i pesci: «Giove lascia la quadratura e si piazza a favore in Undicesima casa, accanto a Saturno». Ma non troppo accanto, mi raccomando.

branko 2

E Branko? Altro naufragio astrale. Gli arieti avrebbero dovuto «godersi una bella vacanza rilassante, magari in compagnia della persona che amate», per i sagittari era in vista «un 2020 in cui potrete fare importanti affari» (tutti manager della Pfizer, evidentemente), i pesci erano attesi da «un anno di rivoluzioni, in cui arriverete a cambiare alcune vecchie abitudini ormai superate» (su questo non c' è dubbio), mentre per i tori sarebbero arrivate «piacevolissime sorprese, da cogliere al volo, che potranno portarvi lontano». Lontano sì, purché a non più di 200 metri dal luogo di residenza o di domicilio.

E ora, tutti a leggere che cosa ci aspetta nel 2021. Ehi, chi è che sghignazza, là in fondo?

simon and the stars