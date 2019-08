3 ago 2019 15:22

ATTENTA ALLA PROBOSCIDE - UN ELEFANTE INFOIATO INFILA LA PROBOSCIDE IN MEZZO ALLE TETTE DELLA BONISSIMA FRANCIA JAMES: LA RAGAZZA SI ERA AVVICINATA E L'ANIMALE HA PROVATO A TOGLIERLE IL REGGISENO – LEI HA CERCATO DI ALLONTANARLO, MA ALLA FINE È STATA COSTRETTA A FARE UN BALZO INDIETRO PER NON RIMANE CON I CAPEZZOLI AL VENTO…(VIDEO E FOTO BOMBASTICHE)