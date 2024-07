ATTENZIONE AGLI HACKER GUARDONI! - SMART TV, ROUTER E TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA SONO GLI APPARECCHI TECNOLOGICI PIÙ VULNERABILI AGLI ATTACCHI DEI PIRATI INFORMATICI - PER GLI SMANETTONI ESPERTI È UN GIOCO DA RAGAZZI INTRODURSI NELLA RETE DOMESTICA E FICCARE IL NASO NEGLI AFFARI DEGLI ALTRI...

(ANSA) - Smart tv, router e telecamere per la videosorveglianza sono gli oggetti della casa intelligente più vulnerabili agli attacchi hacker. Le reti domestiche subiscono in media più di 10 attacchi ogni 24 ore rivolti ai dispositivi presenti in casa. Sono alcuni risultati del rapporto della società di sicurezza Bitdefender che assume rilievo in considerazione del fatto che "una famiglia in media dispone nella propria abitazione di 21 dispositivi connessi".

Secondo l'analisi, le smart tv hanno registrato il maggior numero di vulnerabilità scoperte (34%), seguite dalle prese intelligenti con il 18% e dalle telecamere per la videosorveglianza con il 13%. Le tv intelligenti sono dunque i dispositivi più attaccabili (31%), seguite dai router con il 24% e dalle telecamere di videosorveglianza con il 12%.

Il 99,3% dei tentativi di sfruttamento dei dispositivi connessi si basa su vulnerabilità ed esposizioni comuni già note e risolte, "a dimostrazione dell'importanza di applicare le correzioni di sicurezza e di utilizzare il software più recente", sottolinea Bitdefender. Le reti domestiche - secondo il rapporto - subiscono in media più di 10 attacchi ogni 24 ore contro i dispositivi presenti in casa (il numero di attacchi l'anno scorso era otto).

Una famiglia in media dispone nella propria abitazione di 21 dispositivi connessi, tra cui la maggior parte (49%) è costituita da prodotti meno ovvi come per esempio tapis roulant, lampadine intelligenti e persino gli acquari.