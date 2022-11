ATTENZIONE: È INIZIATO L’AUTUNNO! – DOMANI UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA ATTRAVERSERÀ L’ITALIA E FARÀ TRACOLLARE LE TEMPERATURE PORTANDO CON SÉ PIOGGE E GRANDINE – IL MALTEMPO INTERESSERÀ IN MODO PARTICOLARE LE REGIONI DEL SUD MA DA DOMENICA DOVREBBE GIÀ ESSERCI UN MIGLIORAMENTO – AL NORD INVECE IL TEMPO MIGLIORERÀ DALL’INIZIO DEL WEEKEND

Lorenzo Badellino per www.3bmeteo.com

autunno freddo

La perturbazione atlantica che venerdì attraverserà l'Italia da nord a sud sarà sospinta da aria fredda groenlandese che alimenterà un vortice sulle nostre regioni, in movimento da quelle settentrionali a quelle meridionali nel corso del weekend. Già domenica abbandonerà i nostri confini portandosi puntando l'Egeo.

autunno freddo 3

Il suo passaggio sullo Stivale sarà quindi piuttosto rapido e il fronte associato agirà nella giornata di sabato su regioni adriatiche e meridionali con fenomeni anche intensi, mentre domenica le ultime piogge andranno attenuandosi al Sud. Sul resto d'Italia invece il rinforzo dell'anticiclone determinerà un pronto miglioramento, con ampie schiarite già in avvio di weekend.

autunno freddo 2

METEO SABATO. In prevalenza soleggiato al Nord, salvo residua instabilità fino al mattino su Emilia orientale e Romagna con ultime piogge in esaurimento seguite da schiarite in giornata. Sulle regioni centrali schiarite su Toscana e alto Lazio, inizialmente instabile altrove con piogge e temporali anche intensi sul versante adriatico, specie in Abruzzo dove potranno localmente essere accompagnati da grandine, in graduale attenuazione in serata.

autinno freddo 4

Nevicate sull'Appennino dai 1900m circa. Migliora anche su resto del Lazio e Umbria nel corso del pomeriggio, con schiarite. Sulle regioni meridionali tempo diffusamente instabile o perturbato con piogge e temporali anche forti, soprattutto sui settori peninsulari e in particolare in Puglia, localmente grandinigeni, in intensificazione in giornata anche sul nord della Sicilia.

freddo 9

Fenomeni che tenderanno ad attenuarsi invece sul versante ionico tra il pomeriggio e la sera. Sulla Sardegna inizialmente instabile con piogge e rovesci, in attenuazione in giornata con schiarite in serata. Venti forti a rotazione ciclonica, temperature in brusco calo al Sud.

freddo 7

METEO DOMENICA. In prevalenza soleggiato al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvoloso sul medio Adriatico con graduali schiarite in giornata. Al Sud schiarite già al mattino sulla costa campana, instabile altrove con piogge e temporali più frequenti in Puglia, ma in attenuazione ed esaurimento dal pomeriggio e con parziali schiarite in arrivo da nord. Ventilazione tesa o forte settentrionale, in attenuazione al Nord. Temperature in ulteriore lieve calo. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.