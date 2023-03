ATTO DI FEDEZ! – ALTRO CHE CRISI, IL RAPPER E CHIARA FERRAGNI SE LA SPASSANO BEATAMENTE IN UN AGRITURISMO VICINO BERGAMO – NOVELLA 2000 SCODELLA LE FOTO: LA FAMIGLIA HA PASSATO LA GIORNATA ALL’ARIA APERTA E I BAMBINI HANNO FATTO PURE UN GIRO A CAVALLO – SELVAGGIA LO ATTACCA PERCHÉ FEDEZ SAREBBE DOVUTO ANDARE IN TRIBUNALE AD ANCONA PER TESTIMONIARE NEL PROCESSO BIS DELLA STRAGE DI CORINALDO…

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SU NOVELLA 2000. MACCHÈ CRISI! ECCOCI IN VACANZA IN VALLE BREMBANA

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI IN VALLE BREMBANA

Pranzo e primo pomeriggio insieme ancora una volta in Valle Brembana quello trascorso sabato 4 marzo all’agriturismo Ferdy di Lenna dall’influencer Chiara Ferragni che qui vediamo nelle foto di valbrembanaweb.com e pubblicate da Novella 2000, il settimanale diretto da Roberto Alessi.

E stavolta, – diversamente da un mese fa circa – con i bambini Leone e Vittoria, c’era anche Fedez. Finalmente una bella notizia: crisi finita tra l’influencer più famosa d’Italia e il rapper.

Nelle settimane scorse, in particolare dopo il Festival di Sanremo, si era parlato di crisi tra i due, tanto che avrebbero messo in stand by le riprese della docuserie The Ferragnez, sulla loro vita di coppia.

Sabato 4 marzo la giornata familiare a Lenna, in provincia di Bergamo: pranzo, giro nelle stalle dove ci sono cavalli, capre, mucche e conigli, e poi con i bambini Leone e Vittoria entusiasti sui pony. Una giornata di rinnovata felicità.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI IN VALLE BREMBANA

SELVAGGIA LUCARELLI-FEDEZ, NUOVO ATTACCO PER L'ASSENZA IN TRIBUNALE: «FAI IL TUO DOVERE, C'È GENTE CHE ASPETTA GIUSTIZIA»

Ci risiamo. Ancora una volta Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fedez attraverso una Instagram story. Il rapper oggi avrebbe dovuto presentarsi in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzi e una madre 39enne, ma il marito di Chiara Ferragni non si è presentato in aula mandando un certificato medico per motivare la sua assenza.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI IN VALLE BREMBANA

Il legittimo impedimento giustificato dall'artista è stato aspramente criticato dalla giornalista che su Instagram ha commentato così: «Se davvero ti impegni molto per fare del bene all'umanità, oltre a uova e assegni sempre dati a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino».

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI IN VALLE BREMBANA

Anche su questo Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata: «L'altra volta dovevi girare uno spot, questa volta certificato medico. Intanto ci sono tante famiglie che dopo 5 anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per cinque ragazzi e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi», ha chiosato la giornalista. […]

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO FEDEZ