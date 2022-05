5 mag 2022 19:35

AUTISTA SBADATO, AUTISTA FORTUNATO - A ORSAGO IN VENETO UN UOMO TAMPONA CON L'AUTO UN TRASPORTO ECCEZIONALE E UNA PUTRELLA GLI SI CONFICCA NEL CRUSCOTTO, MA SI SALVA MIRACOLOSAMENTE - IL CONDUCENTE DELL'AUTO, UN 54ENNE DI ORIGINI GHANESI, È STATO TRASPORATO IN OSPEDALE, FERITO MA NON IN PERICOLO DI VITA