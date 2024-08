LE AUTORITÀ AMERICANE ACCUSANO HUNTER BIDEN DI AVER ACCETTATO SOLDI DA UN OLIGARCA DELLA ROMANIA CHE VOLEVA ESERCITARE LA SUA INFLUENZA SULLA AGENZIE GOVERNATIVE DEGLI STATI UNITI - LO RIPORTANO I MEDIA AMERICANI: L'ACCUSA RIENTRA NEL CASO DI EVASIONE FISCALE CHE IL FIGLIO DEL PRESIDENTE AFFRONTERA' NEL PROCESSO DI SETTEMBRE IN CALIFORNIA - L'OLIGARCA DELLA ROMANIA AVREBBE ASSUNTO HUNTER BIDEN PER CONSULENZE LEGALI NEL 2015, QUANDO JOE BIDEN ERA VICE DI OBAMA...

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Le autorità americane accusano Hunter Biden di aver accettato soldi da un oligarca della Romania che voleva esercitare la sua influenza sulla agenzie governative degli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, secondo cui l'accusa rientra nel caso di evasione fiscale che il figlio del presidente si troverà ad affrontare nel corso del processo di settembre in California. Secondo i documenti depositati in tribunale, l'oligarca della Romania avrebbe assunto Hunter Biden per consulenze legali nel 2015, quando Joe Biden era vicepresidente.

joe biden abbraccia hunter dopo la condanna 1 kathleen buhle hunter biden 1 kathleen buhle hunter biden 2 joe biden abbraccia hunter dopo la condanna 2