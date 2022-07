AUTOSTRADA DI FUOCO – UN VASTO INCENDIO HA COSTRETTO ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI AUTOSTRADA A4 SUL CARSO, CON IL PERSONALE DEI CASELLI EVACUATO: SI SONO CREATI 30 CHILOMETRI DI CODE – BLOCCATA ANCHE LA LINEA FERROVIARIA TRA TRIESTE E MONFALCONE, CON RITARDI DI OLTRE 4 ORE – I VIGILI DEL FUOCO HANNO BLOCCATO IL ROGO PRIMA CHE RAGGIUNGESSE LE CASE – VIDEO

Un vasto incendio, le cui cause sono ancora da verificare, si è originato questa mattina lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone, obbligando Rfi a interrompere i collegamenti.

La situazione è andata peggiorando in poche ore. Autostrada, Vallone e relative strade di accesso sono stati chiusi. (Per i dettagli sulla viabilità scorrere l’articolo in basso). Tutto il personale impiegato al casello del Lisert è stato evacuato.

Il fuoco nel primo pomeriggio ha cominciato a correre lungo la A4, monitorato perché mette a rischio autostrada, ferrovia, elettrodotto, metanodotto e cavi dell’alta tensione.

I vigili del fuoco del comando di Gorizia hanno fatto sapere di essere impegnati con tutte le squadre disponibili per domare il vasto incendio boschivo di Sablici, in provincia di Gorizia.

In supporto ai colleghi isontini – scrivono i vigili del fuoco – stanno arrivando anche squadre dei comandi di Udine e Trieste. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche il supporto della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono impegnati anche due elicotteri della forestale.

I vigili del fuoco stanno difendendo dalle fiamme dell'incendio sul Carso alcune abitazioni di Medeazza, una frazione di Duino-Aurisina. Da quanto apprende l'Ansa, i pompieri hanno predisposto una linea di difesa appena fuori dal centro abitato, supportati da alcuni volontari.

Per domare le fiamme, su un fronte di circa 10 km, sono impegnati equipaggi provenienti dall'intero Friuli Venezia Giulia. Il distaccamento della stazione turistica di Grado è stato temporaneamente chiuso e tutto il personale dirottato sul fronte del rogo, che conta almeno 4 focolai. Dall'alto operano gli elicotteri dei vigili del fuoco e della Protezione civile e i Canadair.

La colonna di fumo è ben visibile da Monfalcone, dalla Costiera di Trieste, da Trieste e da Grado.

A Monfalcone piove cenere: il fenomeno in pieno centro, in piazza della Repubblica, dove gli abitanti segnalano “come coriandoli che cadono dal cielo: pare di essere a Pompei”.

Un incendio è divampato nell'area boschiva del Lisert e al momento il rogo è a 250 metri a est del casello autostradale. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste.

Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Nel caso in cui le fiamme si allargassero Autovie è pronta ad evacuare il personale dalla barriera del Lisert.

Da Rfi si comunica che, per ora, i disagi sono ridotti in quanto nella seconda parte della mattinata ci sono comunque pochi treni in movimento sulla linea, ma la situazione potrebbe peggiorare, se non si riuscirà a spegnere velocemente le fiamme.

Rfi sta allestendo una serie di collegamenti con bus sostitutivi fra Trieste e Bivio di Aurisina e fra quest'ultima stazione e Monfalcone, ma comunica anche che ci sono difficoltà nel reperire i mezzi, in gran parte impegnati nel supporto alle navi da crociera. Rfi precisa anche che, a causa della presenza di numerosi focolai, non ci sono previsioni a breve di ripristino della linea.

Il Vallone è stato chiuso al traffico. Le fiamme sono divampate nella zona di Sablici, nel tratto che collega Monfalcone a Doberdò del Lago, e appunto lungo la linea ferroviaria.

L'incendio – non è chiaro se qui si tratti di un altro focolaio sia lo stesso o uno diverso – sta coinvolgendo anche la zona di Medeazza. La colonna di fumo è ben visibile da Monfalcone, dalla Costiera di Trieste e da Grado.

L'Arpa Fvg «si è immediatamente attivata con vigili del fuoco e Protezione civile per valutare eventuali interventi per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone abitate circostanti» l'incendio divampato sul Carso triestino. «Sia le stazioni del vento dell'Arpa che le modellistiche indicano che per qualche ora il vento soffierà verso sud-ovest, quindi verso la Slovenia.

Le centraline al momento misurano bassi livelli di pm10, ma il monitoraggio proseguirà, restando a disposizione delle autorità per eventuali richieste di intervento con contaparticelle». Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, in costante contatto con Arpa Fvg

