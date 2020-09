AVANTI UN ALTRO – UN AFROAMERICANO È STATO UCCISO DALLA POLIZIA A LOS ANGELES: SECONDO IL RACCONTO DEGLI AGENTI DIJON KIZZEE, 29 ANNI, AVREBBE PRESO A PUGNI IN FACCIA UN AGENTE DOPO ESSERE STATO FERMATO PER UN CONTROLLO MENTRE VIAGGIAVA SULLA SUA BICI – DOPO L’AGGRESSIONE HA TENTATO LA FUGA, MA GLI AGENTI GLI HANNO SPARATO – IN CITTÀ È ESPLOSA LA PROTESTA E… - VIDEO

On scene in South Central Los Angeles, where a neighborhood man was killed by sheriff’s deputies. A crowd of more than 50 has gathered around the corner from body, behind police tape and LASD in riot gear. pic.twitter.com/GpPRyiuplm — Samuel Braslow (@SamBraslow) September 1, 2020

Da "www.ilmessaggero.it"

omicidio di dijon kizzee 1

Un afroamericano è stato colpito e ucciso dagli agenti della contea di Los Angeles a South Los Angeles. Secondo quanto riferisce la polizia la sparatoria è avvenuta alla fine di un inseguimento e dopo che la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli agenti. Nella notte sono scoppiate le proteste e numerosi manifestanti si sono radunati sul luogo della sparatoria con momenti di tensione.

Secondo la ricostruzione della polizia i due agenti coinvolti avrebbero visto la vittima in sella alla sua bicicletta e avrebbero deciso di fermarlo per un controllo. A quel punto l'uomo - che la famiglia ha identificato con i media come Dijon Kizzee, 29 anni - avrebbe abbandonato la bici dandosi alla fuga.

omicidio di dijon kizzee 4

Quando gli agenti lo hanno raggiunto l'uomo avrebbe opposto resistenza e avrebbe sferrato un pugno contro uno dei poliziotti. Poi avrebbe lasciato cadere alcuni indumenti a terra. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco. «Gli agenti hanno notato che all'interno dei capi di abbigliamento lasciati cadere c'era una pistola semiautomatica nera - è stato spiegato - A quel punto si è verificata la sparatoria». L'uomo è stato colpito più volte ed è morto sul colpo.

proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 13

proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 12 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 7 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 21 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 20 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 23 omicidio di dijon kizzee 3 omicidio di dijon kizzee 2 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 22 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 19 omicidio di dijon kizzee 5 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 6 dijon kizzee 3 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 2 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 3 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 1 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 8 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 9 dijon kizzee 1 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 18 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 15 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 14 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 4 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 5 dijon kizzee 2 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 16 proteste a los angeles per omicidio di dijon kizzee 11