AVANTI UN ALTRO – ANCHE NICOLA MAGRINI, DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, È POSITIVO AL CORONAVIRUS ED È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – STA BENE E LAVORERÀ DA REMOTO…

Da www.ilmessaggero.it

Coronavirus, Nicola Magrini, dg dell'Aifa, l'Agenzia del farmaco, è risultato positivo al Covid19 ed ora è in isolamento domiciliare. «Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. Da ieri, come previsto dalla normativa, è in isolamento.

Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto». Lo comunica la stessa Aifa in una nota. «Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui - si legge - saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19».

