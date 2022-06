AVERE FEDE NELL’ALCOL - FEDERICA PELLEGRINI È VOLATA A FORMENTERA PER IL SUO ADDIO AL NUBILATO CON LE AMICHE: DOPO IL “RAPIMENTO” IN PIENA NOTTE, LA FUTURA SPOSA HA APERTO LE DANZE DEL SUO WEEKEND ALCOLICO – BIRRA IN SPIAGGIA, COCKTAIL A RAFFICA IN BARCA E VINO A CENA HANNO MANDATO FUORI GIRI LA NUOTATRICE CHE STA DELIZIANDO I FOLLOWER CON VIDEO DEI SUOI BALLETTI SCONCLUSIONATI: DALL’IMITAZIONE DI MARILYN IN RIVA AL MARE A… VIDEO

addio al nubilato di federica pellegrini 29

Federica Pellegrini è volata a Formentera per il suo addio al nubilato. Le nozze con Matteo Giunta, infatti, sono sempre più vicine e la campionessa non si è lasciata scappare l'occasione di festeggiare con le sue amiche. Queste ultime l'avrebbero colta di sorpresa in piena notte e l'avrebbero portata sull'isola spagnola. Come dimostrano i video da lei pubblicati su Instagram, non mancano risate, scherzi e balletti. In un filmato in particolare la si vede in una versione di Marilyn da spiaggia.

addio al nubilato di federica pellegrini 28

Il rapimento in piena notte, insomma, ha fatto da preludio a un weekend di pieno divertimento prima del tanto atteso matrimonio, in programma a fine agosto. La Pellegrini, che ha raccontato tutto ai suoi fan, ha condiviso una foto di gruppo e il video della sveglia notturna scrivendo: “Sono arrivate all’1:45, ripeto all’1:45. Detto questo, si parteeeee. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”.

Il costume intero sfoggiato dalla campionessa sulle spiagge di Formentera recita "Bride to be", mentre quello delle sue amiche riporta la scritta “Bride squad (squadra della sposa)”. Le ragazze si sono riprese mentre ballavano la macarena in spiaggia, ma anche mentre facevano scherzi con l’acqua e mentre trascorrevano le loro serate tra serenità e risate.

addio al nubilato di federica pellegrini 26

Federica poi si è trasformata anche in una moderna Marilyn: in spiaggia e con l’ombrellone tra le braccia, ha inscenato la celebre attrice sulle note di "I wanna be loved by you". Il video è stato pubblicato su Instagram con una simpatica didascalia: “Like Marylin…after 2 beers”, cioè: “Come Marilyn… dopo due birre”.

