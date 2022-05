AVETE I CALLI NELLE MANI? TE CREDO, SONO QUINDICI ANNI CHE VI FATE LA SEGHE SU PORNHUB - LA PIATTAFORMA HA CAMBIATO IL MONDO DEL PORNO RENDENDO FRUIBILI E SOPRATTUTTO GRATUITI MILIONI DI VIDEO HOT - PRIMA DELL'AVVENTO DEI SITI WEB, A DOMINARE IL MERCATO ERANO GLI STUDIOS: MA L'AVVENTO DI YOUTUBE E GLI SMARTPHONE HANNO RIBALTATO TUTTO, LA PIRATERIA HA INIZIATO A DILAGARE, E LE PRODUZIONE A SOFFRIRE, FINCHE'...

Dagotraduzione da Mashable

Prima dell'emergere dei siti web in cui gli utenti caricano porno spesso piratato per lo streaming, gli spettatori acquistavano DVD o abbonamenti per guardare i loro contenuti preferiti. Poi, nel 2005, diversi dipendenti PayPal hanno fondato YouTube, consentendo agli esperti non tecnologici di caricare e condividere facilmente video.

Non ci è voluto molto prima che l'industria per adulti iniziasse a utilizzare la stessa tecnologia. Due anni dopo, i fondatori dello studio porno Brazzers hanno avviato Pornhub, e così hanno iniziato un cambiamento nel modo in cui le persone consumano - e creano - il porno. Quindici anni dopo, Pornhub rimane il re del web. Secondo Semrush nel dicembre 2021 è stato l'ottavo sito web più trafficato al mondo, inserito tra Reddit al 7° posto e Walmart al 9°, e l'unico sito per adulti tra i primi 15, con oltre un miliardo di visite solo in quel mese.

Pornhub ha senza dubbio cambiato irrevocabilmente il settore rendendo la visione e la creazione di porno più accessibili, ma secondo gli esperti mantiene una relazione complicata con artisti e produttori.

Storia di Pornhub

Pornhub non è stato il primo sito porno online. RedTube e YouPorn lo hanno entrambi preceduto nel 2006, come riportato dal New York Magazine. Tuttavia, questi luoghi hanno cambiato radicalmente il settore perché, per la prima volta, gli spettatori sono stati in grado di guardare il porno gratis su vasta scala.

Prima di loro, a dominare la creazione del porno erano gli studios; producevano e distribuivano materiale pornografico sui propri siti Web o tramite DVD. Questi siti hanno quindi sollevato ira tra gli questi artisti e i produttori negli studi perché piratavano i contenuti e violavano il copyright, ha affermato Mike Stabile, rappresentante della Free Speech Coalition, un gruppo di lobby dell'industria del porno. C'era pirateria anche prima, ma è esplosa con questi siti.

Un'altra invenzione che ha inaugurato questa nuova era è stata l'iPhone, anch'esso rilasciato per la prima volta nel 2007. Ora, non solo le persone avevano schermi che si adattavano alle loro mani, perfetti per svolgere altre attività con la mano libera, ma avevano anche fotocamere (sebbene alcuni cellulari pre-iPhone le avessero già integrate).

Se Pornhub non è stato il primo canale, perché il suo nome è così familiare?

Potrebbe essere a causa dei rapporti smaliziati delle persone dietro le quinte, ha affermato Maggie MacDonald, Ph.D. studente all'Università di Toronto che studia piattaforme porno.

Mentre altri studi hanno denunciato l'esistenza di questi siti, i fondatori dello studio Brazzers hanno preferito creare Pornhub. Tre anni dopo, nel 2010, l'uomo d'affari Fabian Thylmann ha acquistato Pornhub come parte del conglomerato aziendale Manwin; il nome in seguito è cambiato in MindGeek. Manwin/MindGeek ha continuato a raccogliere molti siti (tra cui RedTube e YouPorn, oltre a Pornhub) e studi (tra cui Digital Playground, Reality Kings e Sean Cody, tra gli altri).

Una delle ragioni dietro queste acquisizioni, ha spiegato Stabile, era che gli studi stavano soffrendo finanziariamente (a causa di pirateria e problemi di copyright). MindGeek sapeva di avere un'enorme quantità di traffico da contenuti gratuiti e che una percentuale di quegli spettatori alla fine avrebbe acquistato abbonamenti per guardare ciò che non era stato caricato sui siti. Pornhub è diventato un partner di traffico per gli studi, molti anche di proprietà di MindGeek.

«Sono spesso visti come l'azienda che ha davvero distrutto il sistema degli studios», ha affermato Stabile di MindGeek. «Allo stesso tempo, sono anche lo studio più grande che ci sia».

MindGeek è un conglomerato così grande che alcuni lo chiamano monopolio. Questo lascia gli artisti con opzioni limitate. Come l'artista Tasha Reign ha detto alla ABC nel 2014, «devo girare per loro ... perché possiedono quasi tutto». Anche i produttori indipendenti potrebbero dover creare contenuti in tandem con ciò che è popolare su Pornhub, perché è ciò che vende, ha affermato MacDonald.

Né Stabile né MacDonald erano d'accordo con quell'etichetta, tuttavia, poiché Pornhub e la sua società madre hanno concorrenti (come OnlyFans). MacDonald, invece, lo ha definito un oligopolio: un mercato con pochi attori dominanti.

Negli ultimi anni, la capacità di monetizzare i propri contenuti come creatore indipendente - o il proprio tempo come lavoratore della "gig economy" - ha portato a un boom sia nei mercati SFW che NSFW. Uno dei più grandi siti di quest'ultimo è OnlyFans. Pornhub «ha gettato le basi per OnlyFans», ha affermato Stabile, «con prodotti come Modelhub, che consente ai singoli modelli di vendere contenuti e abbonamenti».

«Ora con Pornhub, tutti possono creare contenuti», ha affermato la performer Valentina Bellucci, che carica contenuti sul sito da circa due anni. «Vedo molti modelli indipendenti che hanno un enorme successo».

Tuttavia, non tutti vedono un successo estremo sul sito. La stessa Bellucci vede Pornhub più come uno strumento promozionale che come un produttore di denaro. Con la possibilità di caricare contenuti così accessibili, c'è molta concorrenza.

«Per la prostituta media, no, [Pornhub] non è l'ideale», ha detto l'artista Brie Nightwood. Nightwood è anche la co-fondatrice della piattaforma Unlocked XX, che lei definisce più favorevole alle prostitute rispetto a OnlyFans a causa delle minori restrizioni sui contenuti (mentre OnlyFans ha bandito alcuni termini kink e fetish).

Bellucci ha detto che guadagna di più dai video su XVideos, un altro sito, ma ha detto che non smetterà di caricare su Pornhub a causa dell'esposizione.

Nightwood ha anche affermato che alcune modelle sono su Pornhub per farsi vedere piuttosto che per i soldi. Lei stessa non ha mai caricato niente su Pornhub nei suoi cinque anni nel settore, citando materiale pedopornografico (CSAM) sulla piattaforma. Nel 2020, MindGeek ha ricevuto circa 13.000 segnalazioni di materiale illegale come CSAM secondo un rapporto del National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), un gruppo di lobby anti-porno. Facebook, al contrario, ha avuto oltre 20 milioni di segnalazioni.

Alla fine del 2020, il New York Times ha pubblicato un articolo d'opinione sui CSAM su Pornhub. Molte persone che Nightwood conosceva sono fuggite dalla piattaforma. «Decisamente non volevo unirmi a questo a quel punto», ha detto, ma ha riconosciuto che la piattaforma ha rimosso i contenuti illegali e ha tentato di essere più sicura. Dopo che il Times ha pubblicato il pezzo, Pornhub ha vietato in modo radicale i contenuti non verificati e di conseguenza ha eliminato milioni di video.

Tuttavia, neanche ora entrerebbe a farne parte. «Si riesce a monetizzare meglio tramite OnlyFans», ha detto.

L'impatto di Pornhub sui contenuti

Pornhub non solo ha cambiato il modo in cui le persone sono entrate e hanno lavorato nel settore, ma ha anche cambiato il contenuto stesso.

MacDonald ha indicato la struttura degli oligopoli, che non sono esclusivi del porno. Prendi ad esempio l'industria musicale. «Non importa se Spotify non è tecnicamente un monopolio, se il loro modello di servizio in abbonamento diventa ciò che... la base di utenti vuole continuare a vedere», ha affermato MacDonald. «E lo stesso vale per il porno».

C'è una convenzione sul tipo di video che ha successo su Pornhub: alcuni minuti, diciamo da cinque a sette minuti, con l'inclusione di diversi atti sessuali. Chiunque abbia navigato nel sito può dire anche l'aspetto di un popolare caricamento su Pornhub, con scatti ben illuminati e audio nitido.

«Tutte queste cose sono assolutamente sotto l'influenza dei grandi siti porno», ha detto MacDonald. «[I creatori] devono aderire agli standard stilistici che Pornhub sta definendo nel settore». Gli artisti che vogliono fare scene più d'avanguardia potrebbero scoprire che i soldi non seguono perché non seguono le convenzioni di Pornhub.

Sebbene la capacità di creare porno sia diventata più snella grazie a Pornhub e OnlyFans, c'è ancora uno stigma nella professione, come evidenziato, in parte, dall'eliminazione dei contenuti sessuali da parte della legislazione, delle società tecnologiche e delle società di carte di credito. Stabile crede che Pornhub abbia normalizzato le conversazioni sul porno e sulla sessualità, ma MacDonald pensa che il sito abbia normalizzato solo le conversazioni sul business del porno. Le persone parlano di Pornhub nel modo in cui parlano di giganti della tecnologia come Amazon e Facebook, ha spiegato.

Indipendentemente da ciò, negli ultimi 15 anni Pornhub ha guidato la conversazione. Nessuno può parlare per i prossimi 15, ma è probabile che il sito non vada da nessuna parte.

«Non so cosa hanno in serbo», ha detto Stabile, «ma sono abbastanza ben capitalizzati e abbastanza creativi che non li scarterei mai».

