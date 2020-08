AVETE MAI CONTROLLATO IL CELLULARE DEL PARTNER? – LE STORIE DI CHI LO HA FATTO E NON SI È MAI PENTITO DOPO AVER SCOPERTO MESSAGGI EQUIVOCI E TRADIMENTI: “DOPO 24 ANNI MIA MOGLIE AVEVA MESSO IL PIN SUL TELEFONINO. IN DEFINITIVA? AVEVO RAGIONE A SOSPETTARE” – “UNA VOLTA LA FIGLIA DELLA MIA COMPAGNA MI DIEDE IN MANO IL TELEFONO DELLA MADRE CHE AVEVA SBLOCCATO. C’ERANO UNA SERIE DI CHAT CON DIVERSI UOMINI CON CUI SI INTRATTENEVA IN CONVERSAZIONI HOT. CON UNO DI QUESTI C’ERA PURE ANDATA A LETTO…”

DAGONEWS

Avete mai letto il cellulare del vostro partner? L'esperta di relazioni Louanne Ward lo ha chiesto su un gruppo Facebook per scoprire in quanti sono d’accordo a spiare il partner e cosa hanno trovato sul loro cellulare. La conclusione? Chi cerca trova. Si può chiamare mancanza di fiducia, ma se istintivamente viene la voglia di guardare il telefono dell’altro vuole dire che c’è puzza di bruciato.

«Ho guardato il suo telefono dopo che mi ero fatto venire strani pensieri – racconta un uomo - Ho scoperto che c’era un pin. In 24 anni di matrimonio non era mai successo. In definitiva? Avevo ragione».

«Qualcosa non andava bene con il mio ex fidanzato – ha raccontato una donna – Aveva sempre il cellulare in mano e non ho mai saputo la sua password. E c’era un motivo». In un’altra occasione è stata una bimba a far scoprire tutto: «Ho chiesto alla figlia della mia ex di non usare il cellulare della madre perché non le aveva dato il permesso. Ma la piccola me lo ha dato in mano sbloccato. Non ho resistito. C’erano chat hot con diversi ragazzi e ho persino scoperto che andava a letto con uno di loro. Non è qualcosa di cui sono orgoglioso, ma sono contento di aver controllato il suo telefono.

Ovviamente ha negato tutto, poi l’ha rigirata su di me e ha detto che avevo sbagliato a prendere il suo cellulare. So che due torti non fanno una ragione, ma in questa occasione sento di aver fatto bene. In pochi giorni ho fatto le valigie e me ne sono andato».

«Ho controllato il telefono di mio marito – ha raccontato una donna – Mi è bastata una conversione. Inutile dire che ora non siamo più sposati». Ma c’è anche chi riesce a resistere alla tentazione. «Lo sconsiglio vivamente. Se vuole che tu sappia qualcosa, te lo dirà. La possibilità di saltare alla conclusione sbagliata è del 99,9%! Inoltre da quel momento si inizia a mentire. Ne vale la pena». In certi casi, sì.

