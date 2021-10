AVETE NOSTALGIA DEL LOCKDOWN? ARRIVA QUELLO ENERGETICO - LA UE E’ RIMASTA SENZA GAS, E’ ALLARME PER LE SCORTE. E L’INFLAZIONE SALE - GLI OPERATORI DEL SETTORE STOCCAGGI AVVERTONO CHE I DEPOSITI SONO PIENI SOLO AL 73%, 16 PUNTI IN MENO RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. I PREZZI CONTINUANO A SALIRE: IN ITALIA IL COSTO DELL’ELETTRICITÀ SUL MERCATO ALL’INGROSSO SI È IMPENNATO DI UN ALTRO 12% RISPETTO A UNA SETTIMANA FA E ANCHE LA BENZINA...

Si avvicina la stagione fredda e l’Europa è “corta” di gas naturale.

Ma andiamo con ordine. A lanciare l’allarme sulle scorte è stato Alex Wietfeld, presidente di Gas Storage Europe, l’associazione che raccoglie gli operatori che gestiscono depositi e stoccaggi. Wietfeld si è appellato «ai partecipanti del mercato e alle autorità pubbliche» affinché «ciascuno si prenda le sue responsabilità per consentire la sicurezza degli approvvigionamenti». Perché - ha ricordato - gli stoccaggi del gas «sono essenziali per fornire energia a tutti i cittadini e lo scorso inverno hanno svolto un ruolo nel contrastare la volatilità dei prezzi».

Un allarme per nulla esagerato, guardando ai numeri. In questo momento in Europa abbiamo scorte reintegrate al 73%, ben 16 punti in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni, con grandi differenze da Paese a Paese.

È questo lo scenario in cui oggi la Commissione Ue presenterà la sue misure per fronteggiare la crisi. In parte dovrebbero avere effetti immediati come gli interventi per le categorie di cittadini più disagiati (voucher, differimento dei pagamenti, riduzione delle aliquote) e per le aziende (aiuti di Stato temporanei). Come misura di medio periodo, la Commissione annuncerà la possibilità di esplorare i possibili benefici di acquisti e stoccaggi comuni, con la condizione che siamo volontari, non comportino distorsioni del mercato interno e rispettino le regole della concorrenza.

In tutto questo, i prezzi continuano a salire: in Italia il costo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso si è impennato di un altro 12% rispetto a una settimana fa e anche la benzina ha una media sui sette giorni pari a 1,7 euro al litro.

