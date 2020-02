AVETE PAURA DEL CORONAVIRUS? SENTITE CHE DICE PIERO ANGELA – IL DIVULGATORE HA PUBBLICATO UN VIDEO SULLE PAGINE SOCIAL DI “SUPERQUARK” DOPO LE NUMEROSE RICHIESTE CHE GLI SONO ARRIVATE DI FARE UN PO’ DI CHIAREZZA - HA SPIEGATO CHE LUI NON È UN’AUTORITÀ IN MATERIA E CHE DOVETE ASCOLTARE SANITARI E VIROLOGI. GIÀ, MA QUALI? BURIONI O LA GISMONDO? – VIDEO

Da www.leggo.it

PIERO ANGELA

Come spiega lo stesso Piero Angela in un video su Twitter, in moltissimi gli hanno già chiesto un parere su questa epidemia da Coronavirus, vista la sua grande credibilità e la sua bravura da divulgatore televisivo: con l'umiltà che contraddistingue i grandi, Angela ha cercato di spiegare che lui non è un'autorità in materia e che quindi vanno ascoltati virologi e sanitari, ma ha comunque raccontato, con il suo inimitabile stile, qualche dettaglio in più su questo virus che tanto ci spaventa.

