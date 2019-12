AVETE SCELTO LA MUTANDA GIUSTA PER CAPODANNO? - ECCO LA GALLERY CON LE IDEE PIÙ DIVERTENTI - BARBARA COSTA: “ROSSO È IL COLORE PREDOMINANTE, MA ATTENTO ALLA SCRITTA "INTIMA": SI VA DAL BOXER CHE "TROMBA" CON RELATIVO STRUMENTO STAMPATO SUI GENITALI, A QUELLO PRECAUZIONALE "AGITARE BENE PRIMA DELL’USO"; FINO ALLO SPARA-REGALI, CON BABBO NATALE FUCILE IN MANO, A QUELLO DELLA RENNA UBRIACA E…”

Barbara Costa per Dagospia

mutanda big surprise

"Stasera si tromba", c’è chi lo porta stampato sui boxer, e se lo vuoi fare a Capodanno, inizia dalla mutanda giusta, quella che farà impazzire la tua donna: è impossibile sul web non trovare quella più adatta, che ti piace di più, e se il tuo intento è stupire, prendi spunto da questa foto-gallery.

Per l’ultimo dell’anno, rosso è il colore predominante, ma attento alla scritta "intima": si va dal boxer "che tromba" con relativo strumento stampato sui genitali, al boxer precauzionale "agitare bene prima dell’uso"; dal boxer spara-regali, con Babbo Natale fucile in mano, a quello della renna ubriaca, completamente sbronza, abbracciata alla bottiglia di spumante.

mutande renna avanti e dietro

I perizomi non passano mai di moda, ma ti distinguerai se opterai per uno ad uncinetto: puoi scegliere tra quello a palla dell’albero, a pupazzo di neve, e quelli a forma di animaletto: maialino, toro, gatto, renna, anche se il più gettonato è quello a topolino. Per i più classici, il boxer con le papere nataline, per i più esuberanti, quello a tinta unita tra cui spunta, proprio lì, il gufetto che fa cu cu.

Per chi, tra un cotechino e un trenino, non vuole perdere tempo, c’è il boxer col buco davanti che lascia libero, "svestito", il pene; avanti poi coi boxer da strappare, coi boxer scarta-regalo, boxer big surprise, boxer con spermatozoo culturista, boxer pelosetti "spruzzo di neve". Per gli amanti del sesso sadomaso, ecco i boxer spanking, con Babbo Natale che sculaccia con la sacca dei regali la renna vogliosa, e quello con Babbo Natale in posizione doggy-style, chiappone al vento, che aspetta di essere preso a pedate, e di godere del frustino della sua renna-mistress.

mutande do you like

Per un Capodanno intimo all’insegna dell’eleganza, vai con il boxer smoking, bianconero e farfallina, o boxer giacca e cravatta. Ci sono pure le mutande da uomo pizzo e merletto, bianche candide, o nero intrigante. Per i più freddolosi, ecco i mutandoni di lana a tema: da quello rosso coi cuoricini, a quello "Dumbo" con pene-proboscide ed enormi orecchie rosa ai lati, al più tenero, scarlatto orsetto Teddy.

Se sei gelosissima del tuo lui, per il veglione fagli indossare le giudiziose mutande "a Capodanno faccio il bravo", oppure i temutissimi boxer "stai lontana dal mio uomo!": le altre invitate desisteranno. Per un Capodanno a due, romantico, pieno di coccole orali, scegli il dolce boxer "koala lecca lecca", o gli slip fatti di caramelline, se non gli intramontabili tanga di cioccolata: infilalo nella stella/cuore di cacao, fattelo succhiare e lascia che "tutto" si mischi e si sciolga nella bocca di lei.

mutande pizzo e merletto

Infine, se il Capodanno lo passi da solo, prima di andare a letto scegli il pigiama giusto tra quello pandoro e panettone, per i cuori solitari più golosi, quello blu con le lucine, e il pigiama che per davvero al buio si illumina come un abete addobbato, rendendo allegri e sfavillanti i tuoi giochi onanistici sotto le lenzuola. E se la notte di Capodanno a tutto pensi meno che al sesso, indossa il boxer "chiuso per cessata attività": a chiunque sbottoni i tuoi pantaloni con folli intenzioni, sarà chiaro il tuo status!

