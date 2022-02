AVETE VOLUTO LA GUERRA? E MO' V'ATTACCATE AL MISSILE - IL CONDUTTORE TELEVISIVO RUSSO VLADIMIR SOLOVIEV SI E' LAMENTATO IERI DURANTE LA SUA TRASMISSIONE DI NON POTER PIU' VIAGGIARE NELLE SUE PROPRIETA' SUL LAGO DI COMO PER VIA DELLE SANZIONI DELL'OCCIDENTE: "MI ERA STATO DETTO CHE L'EUROPA E' UNA CITTADELLA DEI DIRITTI, CHE TUTTO E' PERMESSO" - DA ALISHER USMANOV AD ARKADIJ ROTENBERG, ECCO CHI SONO GLI ALTRI OLIGARCHI CHE HANNO PROPRIETA' IN ITALIA

Dagotraduzione dal Daily Mail

Vladimir Soloviev

Mentre il bilancio delle vittime in Ucraina aumenta, Vladimir Soloviev, conduttore televisivo russo e propagandista di Putin, si è fortemente lamentato delle restrizioni decise dai paesi occidentali e in particolare dell’Italia. Il russo, infatti, ha perso l’accesso alle sue case per le vacanze sul lago di Como.

«È questa la cortina di ferro?» ha detto Soloviev durante il suo programma. «Mi era stato detto che l'Europa è una cittadella dei diritti, che tutto è permesso, questo è quello che hanno detto».

Mentre Soloviev rimuginava sul fatto che gli fosse stato negato l'accesso alle sue proprietà sul Lago di Como, proprio in fondo alla strada dove vive George Clooney, i leader di Kiev e Mosca hanno fatto sapere domenica che avrebbero tenuto colloqui di pace al confine con la Bielorussia con la speranza di porre fine allo spargimento di sangue.

La proprieta di Soloviev sul lago di Como

Volodymyr Zelensky ha confermato l'incontro domenica, quando Vladimir Putin ha ordinato alle forze che operano nel deterrente nucleare russo di essere in allerta tra le crescenti tensioni con l'Occidente.

Riccardo Bruno per il "Corriere della Sera"

Il russo Alisher Usmanov, patrimonio stimato nel 2021 di 15,3 miliardi di dollari, da quasi trent'anni è letteralmente di casa in Costa Smeralda. La casa, Villa di Romazzino, l'ha comprata per una trentina di milioni da Antonio Merloni e il Comune di Arzachena gli ha conferito la cittadinanza onoraria per «l'impatto economico per il territorio e la promozione dell'immagine derivanti dalla sua presenza». Lui ha ricambiato in tanti modi, anche donando mezzo milione alla Regione Sardegna per combattere il Covid.

La seconda proprieta di Soloviev sul lago di Como

Non c'è dubbio che ai russi piace l'Italia. Amore per i panorami e fiuto per gli affari: dal settore alberghiero alla produzione di vini, e persino nel business degli aeroporti. In una mappa ricca e articolata, in genere i primi che si citano sono i fratelli ceceni Musa e Mavlit Bazhaev, amici di Putin, che nel 2014 hanno acquisito il Forte Village, resort di lusso a Santa Margherita di Pula.

Sardegna ma anche Toscana (in particolare Versilia e Maremma), e il Nordest tra le zone predilette. German Khan, magnate sessantenne originario di Kiev, dalla sua villa Cacciarella, costruita da Carlo Feltrinelli, domina l'isola del Giglio. All'Argentario ha una residenza anche Arkadij Rotenberg, titolare della più grande società russa che costruisce gasdotti, nonché compagno di Putin negli allenamenti di judo.

vladimir putin alisher usmanov

Sul lago di Garda lo storico Grand Hotel Villa Feltrinelli, che fu residenza di Mussolini, è passato alla società che fa capo a Viktor Vekselberg, attività nell'energia e nelle telecomunicazioni, e proprietario di ben quindici uova Fabergé. Konstantin Nikolaev, imprenditore nelle ferrovie, ha invece acquisito un'azienda vinicola a Bolgheri, Victor Kharitonin, socio di Abramovich nel settore farmaceutico, ha preferito i vini della Franciacorta, e Vasily Dragan, il re russo degli spumanti, ha scelto le colline del Prosecco.

german khan

Un va e vieni continuo tra Russia e Italia. Forse anche per questo Roman Trotsenko, che già controlla una dozzina di aeroporti in Patria, ha assunto la maggioranza dello scalo di Grosseto. «Amante dell'Italia» l'ha definito il nostro ambasciatore a Mosca, nominandolo «Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia».

viktor vekselberg konstantin nikolaev arkady rotenberg