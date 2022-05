AVEVA FRETTA DI SCENDERE O VOLEVA NASCONDERE QUALCOSA? - UN PASSEGGERO DI UN VOLO DI LINEA STATUNITENSE, ARRIVATO A CHICAGO, HA APERTO IL PORTELLONE ED E' SCESO SULL'ALA DELL'AEREO SUBITO DOPO CHE IL VELIVOLO HA TOCCATO LA PISTA - ALLA FINE E' RIUSCITO A SCIVOLARE GIU' E HA TENTATO DI DILEGUARSI - COME E' ANDATA A FINIRE...

Da fanpage.it

Passeggero apre portellone su United Airlines 2

Probabilmente aveva troppa fretta di scendere o forse qualcosa da nascondere ma il gesto di un passeggero di un volo di linea statunitense ha rischiato comunque di avere conseguenze gravi per lui e gli altri e sicuramente sarà destinato a costargli molto caro.

L’uomo infatti non ha atteso che il velivolo giungesse al gate per scendere ma ha pensato bene di aprire il portello di emergenza subito dopo che l’aereo ha toccato la pista e poi si è incamminato sull’ala dello stesso aereo, riuscendo infine a scivolare giù per tentare di dileguarsi. Lo sfondo dell’assurda scena è stato l’aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, in Usa, dove infine il passeggero è stato bloccato e arrestato.

Passeggero apre portellone su United Airlines 2

L’episodio è andato in scena martedì scorso alle 4 del mattino e ha coinvolto un passeggero di un volo della compagnia aerea americana United Airlines proveniente da San Diego. Il velivolo era in fase di rullaggio sulla pista per arrivare al gate a cui era stato designato per far sbarcare i passeggeri quando l’uomo a bordo ha pensato bene di trovare un’altra uscita per andarsene.

Passeggero apre portellone su United Airlines 3

«L’aereo si stava avvicinando al gate quando un soggetto maschio a bordo ha aperto l’uscita di emergenza ed è uscito sull'ala dell'aereo, poi è scivolato lungo l'ala e si è messo a camminare sulla pista dell'aeroporto» hanno spiegato dal dipartimento di polizia di Chicago.

L’uomo però non ha fatto molta strada. La United Airlines ha detto che il passeggero è stato fermato dal personale di terra dello scalo poco lontano dall’aereo e poi consegnato alla polizia che lo ha messo sotto custodia. Quando l'aereo è arrivato al gate, anche tutti gli altri passeggeri infine sono potuti sbarcati in sicurezza.

AEREO CHICAGO AEREO CHICAGO

Passeggero apre portellone su United Airlines 4