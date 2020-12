AVEVAMO UN EPSTEIN, POTEVA MANCARE UNA GHISLAINE? - CHI È SARAH BORRUSO? FIDANZATA, EX, ANCELLA, COMPLICE, PROCURA-RAGAZZE? DI SICURO ERA PRESENTE ATTIVAMENTE NELLA VITA DI ALBERTO GENOVESE, E SECONDO LA PROCURA ANCHE NELLE ORGE E NELLE MAXI-VACANZE ALLE BALEARI – IL RUOLO DI DANIELE “DANNY” LEALI, ORMAI OSPITE FISSO DI GILETTI - LA RICOSTRUZIONE DI FILIPPO FACCI

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

sarah borruso alberto genovese

Sarah Borruso partecipava alle orge - chiamiamole - polarizzate attorno alla figura di Alberto Genovese, lo stupratore non presunto che tra il 10 e l' 11 ottobre ha drogato e violentato la 18enne A.B. con modalità quasi certamente seriali, nel senso che l' ha fatto altre volte con altre ragazze in altri tempi e luoghi: e su questo indaga la Procura.

Sarah Borruso è indicata come fidanzata di Genovese o forse ex fidanzata, amica particolare, ancella, devota complice, procura-ragazze, insomma una ragazza molto giovane che era presente attivamente nella vita dello stupratore e anche in queste orge che, certo, non sempre sono equivalse a reato: però in quella famosa serata pare che lei abbia avuto un ruolo, e non solo in quella.

alberto genovese daniele leali

Nella prima delle tre allegre festicciuole passate a casa di Genovese (alcol e droghe di ogni genere, autentiche liste d' attesa per partecipare) fu lei a invitare la futura vittima, anche se nella serata del fattaccio l' invito le venne da Daniele Leali, partito per Bali (Indonesia) l' 11 novembre quando l' aria si era fatta cattiva: i vari gossip lo definivano il braccio destro di Genovese (sicuramente ne era amicissimo) e sbrigativamente veniva anche indicato come suo procuratore di droghe.

alberto genovese 2

Sicuramente è un testimone il cui rientro è atteso con ansia dagli inquirenti, anche se ora resta tranquillo nella sua isola e rilascia video-interviste a pagamento per varie televisioni.

villa lolita Tornando a Sarah Borruso, non è chiaro perché non risultasse ancora ufficialmente indagata: comunque ora lo è, anche perché l' inchiesta milanese sta raccogliendo elementi su altre presunte violenze in contesti dove la fidanzata sarebbe stata presente di sicuro.

alberto genovese

È anche vero che il 6 novembre, quando Genovese si presentò all' ufficio passaporti prefigurando un pericolo di fuga preannunciata alla madre per telefono, lui richiese i documenti a nome suo e anche della Borruso, che nelle maxi-vacanze alle Baleari non mancava mai: né a Ibiza a Villa Lolita (di Bolognese, otto camere) né al club «Tipic» di Formentera dell' amico «Danny» Leali. Sarebbe proprio a Villa Lolita che ci sarebbe stata un' altra violenza: settimana dopo settimana turnavano diverse ragazze (era tutto pagato) e c' era sempre qualcuno che faceva da palo mentre Genovese o altri si chiudevano da qualche parte.

UN RACCONTO

daniele leali alberto genovese

Una teste ha raccontato che proprio a Formentera si ripeteva lo schema: «Mi invitarono a continuare a pippare nella stanza del capo da quando sono entrata in camera e ho tirato una striscia rosa non ricordo più nulla al risveglio il mio top era strappato e non avevo più reggiseno né scarpe, avevo le gambe piene di lividi e un gran male ai polsi». Bene, ma perché parla solo oggi? Da quanto inteso, perché aveva timore che Genovese potesse rivalersi fisicamente sui suoi genitori. Un po' debole.

LE PISTE

daniele leali alberto genovese

Questa comunque è una delle piste care ai magistrati: ascoltare altre vittime, pur nella consapevolezza che le violentate potrebbero spuntare come funghi, ora, perché il misterioso cambio di avvocati fatto dalla vittima A.B. (il nuovo legale, Luigi Liguori, ha diffidato i precedenti dal rilasciare dichiarazioni sul caso) ha fatto circolare voci circa grosse cifre che potrebbero fioccare come risarcimenti alle varie vittime.

luca procaccini avvocato della vittima di alberto genovese

Anche se, in definitiva, a denunciare sul serio, e subito, è stata una sola. L' altra pista cara ai magistrati e da dove, in definitiva, venissero tutte queste droghe: perché tra una festa e l' altra ne circolavano davvero tante e di vario tipo, anche sofisticato.

Non è direttamente su Daniele Leali che puntano i magistrati, ma su ciò che potrebbe rivelare e che forse neppure Alberto Genovese sa: perché lui pagava e basta. Tutto il resto è gossip.

alberto genovese

Non ci frega niente che Sarah Borrusso fosse figlia di una ex amica di Alba Parietti che una volta incrociò anche Genovese a Courmayeur, o il chi c' era o non c' era alle feste, dove francamente poteva capitare chiunque.

sarah borruso AUDIO DELLA RAGAZZA VIOLENTATA DA ALBERTO GENOVESE INVIATO A DANIELE LEALI alberto genovese alberto genovese ALBERTO GENOVESE ALBERTO GENOVESE saverio macri DA GILETTI

AUDIO DELLA RAGAZZA VIOLENTATA DA ALBERTO GENOVESE INVIATO A DANIELE LEALI