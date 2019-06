AVVERTITE L'ISIS: SI POSSONO FARE 750 KM IN AUTOSTRADA CON LA CASA SOPRA IL TETTUCCIO SENZA CHE NESSUNO DICA NULLA - IL CASO DEL MAROCCHINO CHE PER TRASFERIRSI DA BARI A SAVONA SI È MESSO L'INTERO MOBILIO AGGANCIATO SOPRA LA TESTA, MA È STATO FERMATO SOLO A CARPI - PATENTE RITIRATA, LUI SI È GIUSTIFICATO COSÌ...

Maria Silvia Cabri per https://www.ilrestodelcarlino.it

CASA SUL TETTO DELL AUTO

Una intera camera da letto, con tanto di armadio al seguito. E non solo: qualche pensile da cucina, pentole, generi alimentari, vestiti vari, anche pneumatici e quattro biciclette. Un vero e proprio trasloco, degno di un apposito furgone. Il voluminoso carico peraltro non si trovava dentro un camion, bensì sul tetto e all’interno di una macchina, una Mercedes station wagon.

Il tutto ben coperto da tele cerate per evitare che il mobilio si rovinasse. Il conducente dell’automobile, che non passava certo inosservata, è stato notato e fermato venerdì sera dai Carabinieri della compagnia di Carpi, poco dopo essere uscito dall’autostrada, proprio al casello della città dei Pio. Si tratta di un uomo di 40 anni, marocchino, partito da Bari, dove viveva, e diretto a Savona dove si sarebbe dovuto imbarcare su un traghetto per tornare nel suo paese, il Marocco. Presumibilmente per trasferirsi di nuovo là, dopo aver vissuto in Italia.

Per questo voleva arredarsi un mini appartamento in cui sarebbe andato a vivere. Dunque, perché lasciare in Italia i suoi mobili e dovere poi spendere altri soldi per ricomprarli una volta in patria? Sono questi i ragionamenti che devono averlo spinto a caricare tutto il mobilio, vestiti e alimenti sulla macchina e mettersi in viaggio.

CASA SUL TETTO DELL AUTO

All’altezza di Carpi, dopo 750 hm, stremato, ha deciso di uscire dall’autostrada e fermarsi in un posto a dormire. Una pattuglia dell’Arma, impiegata negli ordinari servizi di controllo del territorio, ha notato il carico pericoloso per gli altri utenti della strada sul tetto dell’auto: il conducente è stato sanzionato per avere destinato il proprio veicolo ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

Inoltre gli sono stati ritirati il libretto e la patente di guida. Interpellato dai militari sulla ragione di un tale, singolare, trasloco, il 40enne si è giustificato dicendo che pensava si potesse tranquillamente fare e di non incorrere in sanzioni, in quanto in Marocco è possibile caricare qualsiasi cosa su una macchina e sul tetto, riempiendola all’inverosimile come in questo caso.

Ieri mattina la Mercedes station wagon era ancora posteggiata a Carpi, presumibilmente in attesa che l’uomo si organizzi con un furgone per trasportare tutto il mobilio per il mini appartamento verso la sua destinazione.

CASA SUL TETTO DELL AUTO