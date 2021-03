3 mar 2021 17:20

AVVISATE DRAGHI E SPERANZA CHE ALL'OSPEDALE "NIGUARDA" DI MILANO, DOVE SONO IN CORSO LE VACCINAZIONI CON PFIZER (CHE VA SCONGELATO E RICHIEDE LUNGA PREPARAZIONE), MOLTI ANZIANI NON SI PRESENTANO ALL’APPUNTAMENTO - NON ESSENDOCI UNA LISTA D’ATTESA PRONTA DI GENTE DA VACCINARE A CHIAMATA, LA DOSE SCONGELATA VIENE BUTTATA - LA SMENTITA DEL DG DELL'OSPEDALE: "A OGGI A NIGUARDA NON CI SONO STATE DOSI VACCINALI NON UTILIZZATE O SPRECATE"