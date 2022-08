AVVISATE I NO-VAX CHE FRA UN MESE ARRIVANO I NUOVI VACCINI ANTI OMICRON – LA COMMISSIONE EUROPEA E MODERNA HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA CONSEGNA A SETTEMBRE DEI VACCINI EFFICACI CONTRO LE NUOVE VARIANTI BA.4 E BA.5 – UN'INTESA A OGNI PAESE EUROPEO LE PRIMI 15 MILIONI DI DOSI PER AFFRONTARE LA NUOVA ONDATA DI CONTAGI ATTESA DOPO L'ESTATE...

Da https://tg24.sky.it

moderna vaccino

La Commissione europea e Moderna hanno raggiunto un accordo per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19, originariamente previste in estate, a settembre e nel periodo autunnale e invernale 2022. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota, precisando che l'accordo riguarda anche i vaccini adattati alle nuove varianti BA.4 e BA.5 Omicron, in attesa di autorizzazione da parte dell'Ema.

"Per garantire al meglio la nostra preparazione comune" contro il Covid in autunno e inverno, "gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include i vaccini adattati alle varianti, come e quando saranno autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali", ha dichiarato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l'accordo tra l'Ue e Moderna "garantirà che i Paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini".

stella kyriakides

Come spiegato nella nota, l'intesa "garantisce che, se uno o più vaccini adattati ricevono l'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati membri possano scegliere di ricevere i vaccini adattati nell'ambito del contratto attuale" e prevede anche la consegna di "ulteriori 15 milioni di dosi" dei vaccini adattati "previa autorizzazione all'immissione in commercio entro tempi che consentirebbero l'uso di queste dosi per le loro campagne di vaccinazione".

