30 mag 2022 13:15

AVVISO AI LEADER OCCIDENTALI: È INUTILE CHE CI SPERATE, PUTIN NON È MALATO! – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, SMENTISCE LE VOCI SULLA SALUTE ZOPPICANTE DI “MAD VLAD”: “NESSUNA PERSONA SANA DI MENTE PUÒ VEDERE IN LUI I SEGNI DI UN QUALCHE TIPO DI DISTURBO. APPARE IN PUBBLICO OGNI GIORNO, POTETE VEDERLO IN TV E ASCOLTARE I SUOI DISCORSI”. SEMPRE CHE SIANO DAVVERO IN DIRETTA E NON PRE-REGISTRATI…