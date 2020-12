14 dic 2020 19:46

AZZ…WHATSAPP! - ALL’INIZIO DEL 2021 L’APPLICAZIONE PER CHATTARE NON FUNZIONERÀ PIÙ SU MOLTI SMARTPHONE PIÙ DATATI. IL MOTIVO È SEMPLICE: I SISTEMI OPERATIVI PIÙ VECCHI SONO TROPPO OBSOLETI PER SUPPORTARE LE COSTANTI NOVITÀ INTRODOTTE DA FACEBOOK. CI SONO MODELLI MOLTO COMUNI COME GLI IPHONE 5, I 4S E IL SAMSUNG GALAXY S2 – PER ESSERE CERTI CHE IL VOSTRO SMARTPHONE SIA TRA QUELLI INTERESSATI DOVETE…