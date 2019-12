UNA BAGUETTE PER SARA - LA TOMMASI APRE UNA PANETTERIA NELLA SUA TERNI: “AMO QUESTO LAVORO E MI TENGO IMPEGNATA” - MA L’EX SOUBRETTE CONTINUA A SOGNARE LA TV: “SPERO SEMPRE CHE MI RICHIAMINO, È QUELLO IL MIO LAVORO. VORREI PARTECIPARE AD UN REALITY-SHOW…”

Comunicato stampa

sara tommasi

Per Sara Tommasi dopo anni di buio, tra alcol, droga e porno, sembra essere iniziata una nuova vita, come ha raccontato la showgirl umbra intervistata da Barbara d’Urso a “Live - non è la D’Urso” lo scorso ottobre. Sara da qualche tempo ha lasciato Milano, ed è tornata a vivere nella sua città natale, Terni, tra l’affetto dei suoi genitori e dei suoi amici.

Lì conduce una vita regolare, tranquilla, protetta, ama lo sport, fare lunghe camminate ed andare in palestra, segue un alimentazione rigorosa e sana.

sara tommasi 3

Dalle foto sembra di rivedere la Sara di tanti anni fa, bella e in forma, come quando fece innamorare milioni di italiani, nei primi anni duemila. Sara qualche settimana fa ha aperto una panetteria nella sua città che ha chiamato “Le forme del grano”, dove lei lavora e dichiara: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”

