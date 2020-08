A BALI ESTREMI... – L’ISOLA INDONESIANA NON ACCOGLIERÀ PIÙ TURISTI STRANIERI FINO AL 2021 - LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE PER L’ECONOMIA È UN CASINO, VISTO CHE L’80% DELLE ENTRATE ARRIVANO DAL TURISMO (NEL 2019 HA ACCOLTO OLTRE 6 MILIONI DI STRANIERI). MA SE SI ALLARGA IL CONTAGIO È PEGGIO… - FOTOGALLERY: SPIAGGE E MERCATINI DESERTI

Da www.repubblica.it

spiaggia di bali deserta

L'isola di Bali, una delle mete turistiche più frequentate dell'Indonesia, nonché tra i siti più amati da chi predilige i mari tropicali, non accoglierà più visitatori stranieri fino alla fine di quest'anno nel tentativo di arginare la diffusione del Covid-19.

Lo ha comunicato governatore della provincia, Wayan Koster, secondo cui la decisione di precludere ai turisti l'accesso all'isola è "in linea con la politica del governo", che ha proibito ai cittadini indonesiani di lasciare il paese almeno fino alla fine del 2020..

Spiagge, templi e attrazioni della perla incastonata tra il Mare di Bali e l'Oceano Indiano sono aperte da fine luglio ai turisti locali, mentre per il ritorno degli stranieri si era inizialmente parlato dell'11 settembre.

isola di bali 1

Ora lo slittamento. Il Governatore ha aggiunto che l'esecutivo del presidente Joko Widodo sostiene "pienamente" i piani di ripresa delle attività dell'isola, ma che è necessario "fare attenzione". Koster sottolinea poi che bisogna essere "ben preparati", perché un fallimento da parte di Bali nel contenere la diffusione del virus avrebbe "un grosso impatto sull'immagine dell'Indonesia agli occhi del mondo" e ha poi aggiunto che, secondo un refrain ormai noto anche alle nostre latitudini, le autorità dell'isola si concentreranno ora nello sforzo di incrementare il turismo interno".

isola di bali senza turisti 2

La pandemia ha colpito duramente Bali, la cui economia si basa per circa l'80 per cento sul turismo. Stando ai dati diffusi sulla stampa locale, oltre 2500 persone occupate nel settore hanno perso il lavoro, mentre più di 73.000 sono state costrette a prendersi un congedo non retribuito.

L'isola, che nel 2019 aveva accolto oltre 6 milioni di turisti, ha visto ridursi drasticamente quella cifra. E con gli alberghi e i ristoranti costretti a chiudere o a lavorare a ranghi ridotti, molti residenti sono stati costretti a tornare alle precedenti attività agricole, come accaduto in altri eden oceanici, non ultima l'Isola di Pasqua.

bali senza turisti

Nell'isola, i casi registrati di infezione al coronavirus sono al momento circa 4 mila con 49 morti, mentre nell'intera Indonesia il bilancio parla di oltre 153 mila casi confermati, per poco meno di 7 mila decessi.

bali deserta isola di bali kuta beach a bali isola di bali isola di bali deserta isola di bali 2 isola di bali deserta