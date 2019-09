13 set 2019 19:36

IL BALLO DEL PORCONE – A MODENA UN INSEGNANTE DI DANZA HA OFFERTO DIVERSI DRINK A UN SUO ALLIEVO E POI L’HA AGGREDITO SESSUALMENTE - QUANDO ORMAI IL RAGAZZINO ERA STORDITO DALL’ALCOL, L’UOMO È PASSATO ALL’AZIONE FINO A QUANDO IL GIOVANE NON È RIUSCITO A SCAPPARE: È STATO RITROVATO IN UN PARCO IN STATO CONFUSIONALE ED È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOVE…