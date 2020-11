BALLO DA SOLINAS – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NON HA MAI APPROVATO LA DECISIONE DI TENERE APERTE LE DISCOTECHE IN SARDEGNA! - IL “GIALLO” SUL PARERE DEGLI ESPERTI, CHE IL 6 AGOSTO BOCCIANO TASSATIVAMENTE L’APERTURA. DA ALLORA IL SILENZIO, FINCHÉ, A 2 ORE DALLA FIRMA DEL GOVERNATORE SULLA DELIBERA, ARRIVA AGLI ESPERTI LA BOZZA DELL’ORDINANZA – LE PRESSIONI DEI TITOLARI DEI LOCALI E LE RIVELAZIONI DI “REPORT”

CHRISTIAN SOLINAS

1 - IL CASO SOLINAS: «NO DEI TECNICI ALLE DISCOTECHE IN SARDEGNA» LITE SUI PARERI

Alberto Pinna per il “Corriere della Sera”

Intorno al parere del Comitato tecnico scientifico sull'apertura delle discoteche comincia a muovere i primi passi l'inchiesta per epidemia colposa della Procura di Cagliari, che fra gli atti di cui ha disposto l'acquisizione ha indicato il documento a supporto dell'ordinanza con la quale il governatore Christian Solinas ha dato via libera a Billionaire, Phi Beach, Country Club, Just Cavalli e alle altre decine di discoteche in Costa Smeralda e nelle località balneari della Sardegna.

Ma, mentre tutta l'opposizione (Pd, Leu, Progressisti e 5 Stelle) insorge intimando a Solinas «Fai chiarezza o dimettiti» e presentando una mozione di sfiducia, è ancora «giallo» sul parere degli esperti. Anzi, sui pareri: che non è più uno e «fantomatico», ma sono due se non addirittura tre.

Uno è quello pervenuto il 6 agosto (5 giorni prima dell'ordinanza) e non lascia dubbi:«Il comitato non approva», è scritto in una mail arrivata all'assessorato regionale della Sanità. Ma, con Solinas ancora in silenzio, una nota stampa della Regione ha precisato: «Quel documento non si riferisce all'ordinanza dell'11 agosto, ma a una bozza di linee guida regionali per il settore delle discoteche, mai adottate».

Il secondo parere sarebbe addirittura stato espresso verbalmente a un (per ora) anonimo dirigente regionale. Positivo o negativo? Nessuno ne conosce il contenuto né spiega come mai una richiesta di accesso agli atti di un consigliere dell'opposizione, presentata il giorno dopo l'ordinanza, sia rimasta senza risposta. Sull'apertura delle discoteche ci sarebbe anche un terzo parere, assai prima di agosto; anche questo un «no» perentorio.

Difficile, si fa notare, che in pochi giorni gli esperti abbiano mutato opinione. Saranno comunque i componenti del comitato a consentire ai magistrati di mettere un primo punto fermo sulle indagini per epidemia colposa. La loro audizione come persone informate sui fatti è data per imminente.

2 - MOVIDA DI FERRAGOSTO ECCO PERCHÉ IN SARDEGNA IL CTS NON È STATO ASCOLTATO

Estratto dell’articolo di Fabio Tonacci per “la Repubblica”

Il Comitato tecnico scientifico sardo non ha mai sostenuto, né approvato, la decisione del governatore Christian Solinas di tenere aperte le discoteche a Ferragosto. Lo dimostrano due fatti. Il primo: un parere del 6 agosto (…) Il secondo: dopo quella mail il Cts non è stato più convocato per esaminare la questione.

La bozza dell' ordinanza che ha concesso la proroga ai locali notturni, la numero 38 dell' 11 agosto, su cui ora indaga la procura di Cagliari che ha un fascicolo per epidemia colposa, è stata inviata ai consulenti appena 2 ore e 26 minuti prima che Solinas la firmasse. Non hanno avuto il tempo neanche per fissare una riunione o organizzare una call.

(…) Dopo la mail del 6 agosto, comunque, tutto tace fino alla sera dell' 11. In quei giorni, come ha rivelato un consigliere regionale sardo alla trasmissione Report, alcuni imprenditori stanno facendo pressioni sulla politica perché difenda l' incasso della movida nella settimana di Ferragosto, cruciali per l' economia dell' isola.

Intorno alle 19 all' indirizzo mail dei quattro professori arriva la bozza dell' ordinanza 38, inviata dal direttore generale della Sanità sarda Marcello Tidore. I consulenti non sono riuniti, sono ognuno a casa propria perché non sono stati avvertiti. Solo uno di loro riesce a rispondere alla mail, proponendo di modificare il testo dell' ordinanza per inserire almeno la clausola che vieti il ballo nelle discoteche al chiuso.

Lo fa a titolo personale, quasi un tentativo in extremis di limitare i danni di una scelta politica già presa e definita. Non è, né può essere considerato, come il parere collegiale del Cts.

L' ordinanza, firmata da Solinas alle 21.26 (quindi prima che il Consiglio regionale in aula votasse l' ordine del giorno), rimane in vigore fino al 16 agosto. Ma non certo perché il governatore, o la sua giunta, abbiano cambiato idea. Il 16 agosto, infatti, interviene il Dpcm del governo, che chiude tutti i locali da ballo. Spegnendo definitivamente la movida dell' estate 2020.

