23 giu 2024 08:48

BALLOTTAGGI, LA PROVA DEL NOVE PER SCHLEIN – OGGI E DOMANI IL SECONDO TURNO DELLE AMMINISTRATIVE IN 101 COMUNI – IL CENTROSINISTRA PARTE IN VANTAGGIO A FIRENZE, BARI, PERUGIA E PUNTA AL BOTTINO PIENO. IL CENTRODESTRA PROVA AD ACCORCIARE LE DISTANZE – SCHLEIN È STATA IN CAMPO FINO ALL'ULTIMO MINUTO, CON IL COMIZIO DI CHIUSURA VENERDÌ SERA A FIRENZE, LA DUCETTA INVECE S’È DEFILATA – LA “JENA” BARENGHI: “LA SINISTRA POTREBBE VINCERE, E QUESTA SAREBBE UNA NOTIZIA”