9 ago 2021 19:36

UN BAMBINO DI SETTE ANNI È MORTO ANNEGATO IN PISCINA A SAN PIETRO IN GU, IN PROVINCIA DI PADOVA - AD ACCORGERSI DEL CORPO INERME IN ACQUA È STATA UNA BAGNINA QUESTA MATTINA: ERA ANCORA VIVO MA IN CONDIZIONI DISPERATE ED È MORTO AL PRONTO SOCCORSO. MA COME MAI NESSUNO SI È ACCORTO PRIMA DI LUI? E DOV’ERANO I GENITORI, CHE L’AVEVANO ACCOMPAGNATO ALL’IMPIANTO?