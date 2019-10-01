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IL BANCO VINCE SEMPRE – POTETE GIOCARE ALLE SLOT QUANTO VI PARE, MA LA MORALE SARÀ SEMPRE LA STESSA: ALA FINE FINIRETE PER RIMETTERCI SOLDI – SI TRATTA SEMPLICEMENTE DELLA TRADUZIONE MATEMATICA DEL RITMO MEDIO DI PERDITA E SI PUÒ APPLICARE A TUTTI I GIOCHI - IN PRATICA PIÙ GIOCO PIÙ AUMENTO LA MIA PROBABILITÀ DI PERDERE, E A UN CERTO PUNTO FINIRÒ IN PERDITA SICURAMENTE…-
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ARCHEO TV! LA FIGA NON PASSA MAI DI MODA - IL SIGNOR GIANCARLO E LA RISPOSTA STRACULT SULLE AMAZZONI ALLA RUOTA DELLA FORTUNA: "VINSERO BATTAGLIA GRAZIE ALLA FIGA". OGGI DOPO 24 ANNI L’EROE CATODICO INSISTE: “RIFAREI TUTTO. CONTINUO A CREDERE CHE ‘FIGA’ FOSSE LA PAROLA GIUSTA. PENSI CHE MI CHIAMANO STUDENTI E ULTIMAMENTE ANCHE DUE RICERCATORI DAL VIETNAM…" - VIDEO
E’ GIÀ PARTITO IL TOTO-QUIRINALE - CONTE SUGGERISCE UN "MATTARELLA BIS" MA “GIUSEPPI” COLTIVA L’UTOPIA DI FINIRE AL COLLE (SOBILLATO DA ROCCO CASALINO) - IL PD HA UNA MAREA DI CANDIDATI PRONTI: PRODI, VELTRONI, FRANCESCHINI ED ENRICO LETTA (SENZA DIMENTICARE CASTAGNETTI) - PER GIOCARE LA PARTITA DEL COLLE I "GRANDI VECCHI" DEL PARTITO HANNO IMPEDITO A ZINGARETTI DI ANDARE AD ELEZIONI ANTICIPATE…
DEL VECCHIO HA DECISO DI PASSARE GLI ULTIMI ANNI DELLA VITA A SCARDINARE QUEL CHE RESTA DEL SALOTTO BUONO DELLA FINANZA ITALIANA: HA MESSO NEL MIRINO DONNET E NAGEL, STUFO DI AMMINISTRATORI DELEGATI CHE NON ASCOLTANO GLI AZIONISTI. LUI DA ATTIVISTA INTENDE STRINGERE PATTI CON I FONDI STRANIERI, E CERCA UNA SPONDA IN MUSTIER, CHE È IN DIFFICOLTÀ…
KURZ FA VERDE L’AUSTRIA! DOPO IL VOTO SI LAVORA A UNA GRANDE COALIZIONE PER IL CLIMA TRA CONSERVATORI E AMBIENTALISTI: SAREBBE IL PRIMO CASO IN EUROPA - IL POPOLARE KURZ POTREBBE TELEFONARE A KOGLER, PER SONDARE LA DISPONIBILITÀ DEL LEADER ECOLOGISTA - LE RECIPROCHE DIFFIDENZE E IL POSSIBILE PUNTO D’INCONTRO SULLA…
GIAMPAOLO ALL’ULTIMA SPIAGGIA: O BATTE IL GENOA O SALTA – SONDAGGI PER RUDI GARCIA, SUGGESTIONE SHEVCHENKO – SCONCERTI: "GAZIDIS ESCA DAL SUO VUOTO E SI ESPONGA. LA STESSA COSA DEVE FARE IL TECNICO CHE HA BISOGNO DI 4 LEADER (CALABRIA, ROMAGNOLI, CALHANOGLU E SUSO). LA SOCIETÀ DEVE INFINE CHIAMARE PIATEK E CAPIRE COSA LO RENDE COSÌ INUTILE…"
CAFONALINO - GIORNALISTI E VIP VARI E FUMANTI SGOMITANO PER ASSAGGIARE “ASSOLO”, IL NUOVO PRODOTTO DI MANIFATTURE SIGARO TOSCANO - VERONICA GENTILI SI INTRATTIENE CON PIGI BATTISTA, GENNY SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI, C'ERANO JOSEPHINE ALESSIO E CLAUDIO BRACHINO, OLIVIA TASSARA, ALESSANDRO GIULI E ANDREA LO CICERO
BABY ON BOARD? VADE RETRO! - CHI COMPRA UN BIGLIETTO AEREO CON JAPAN AIRLINES PUÒ VEDERE DOVE SONO SEDUTI I BIMBI, E STARNE BEN ALLA LARGA - SUI SOCIAL L'INIZIATIVA È STATA MOLTO APPREZZATA, ANCHE SE C'È CHI NON GRADISCE LA DISCRIMINAZIONE: ''DOBBIAMO IMPARARE LA TOLLERANZA O PRESTO CHIEDEREMO LA MAPPA DEI SEDILI PER CHI RUSSA, SBAVA, SCOREGGIA, È UBRIACO…''
PANZIRONI, ME COJONI! - L’ANTITRUST HA SANZIONATO IL GURU DELLE DIETE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. REITERATE, VISTO CHE GIÀ ERANO STATE VIETATE NEL 2018 - LE DUE AMMONTANO A 250MILA E 40MILA EURO - NEL MIRINO GLI SPOT DEGLI INTEGRATORI DI PANZIRONI, “CHE CONTENEVANO RIFERIMENTI A NON DIMOSTRATI EFFETTI TERAPEUTICI”