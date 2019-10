1 ott 2019 08:40

IL BANCO VINCE SEMPRE – POTETE GIOCARE ALLE SLOT QUANTO VI PARE, MA LA MORALE SARÀ SEMPRE LA STESSA: ALA FINE FINIRETE PER RIMETTERCI SOLDI – SI TRATTA SEMPLICEMENTE DELLA TRADUZIONE MATEMATICA DEL RITMO MEDIO DI PERDITA E SI PUÒ APPLICARE A TUTTI I GIOCHI - IN PRATICA PIÙ GIOCO PIÙ AUMENTO LA MIA PROBABILITÀ DI PERDERE, E A UN CERTO PUNTO FINIRÒ IN PERDITA SICURAMENTE…