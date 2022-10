16 ott 2022 16:50

IL BANDITO RAGAZZINO - UN 12ENNE HA CAPITO (O GLI HANNO FATTO CAPIRE) CHE NON È IMPUTABILE E A MILANO METTE A SEGNO UN FURTO DOPO L’ALTRO - PER LA SUA ETÀ NON PUÒ ESSERE ARRESTATO MA I CARABINIERI LO HANNO SEGNALATO E SARÀ AFFIDATO A UNA COMUNITÀ - L’ULTIMO COLPO IN PIAZZA DUCA D’AOSTA DOVE HA RUBATO A DUE TURISTI GIAPPONESI LA LORO VALIGIA...