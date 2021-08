10 ago 2021 17:42

BANDO ALLE CIANCE – ENNESIMO ERRORE DEL COMUNE DI ROMA BY RAGGI: IL TAR DEL LAZIO HA SOSPESO UNA GARA DI APPALTO PER LE POTATURE E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI IN ALCUNI PARCHI STORICI DELLA CITTÀ PER UNO SBAGLIO NEI PUNTEGGI - STOP AI LAVORI IN TUTTO IL LOTTO 3, CHE RIGUARDA I MUNICIPI III E IV E HA UN VALORE PARI A QUASI 7 MILIONI DI EURO. CON IL RISCHIO CHE PIÙ DI UNA PIANTA, GIÀ MESSA MALE, VENGA GIÙ…