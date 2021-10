BANG! BANG! NETFLIX PASSA ALL'INCASSO - "SQUID GAME" POTREBBE GENERARE 900 MILIONI DI DOLLARI DI RICAVI PER L'AZIENDA DI STREAMING - LA SERIE E' COSTATA SOLO 21,4 MILIONI DI DOLLARI, MA A 23 GIORNI DALL'USCITA ERA STATA VISTA DA 132 MILIONI DI PERSONE IN TUTTO IL MONDO, E IL 66% DI QUESTI AVEVA GUARDATO TUTTI GLI EPISODI - TRA I TANTI FAN, SEMBRA CHE CI SIA ANCHE JEFF BEZOS...

­­­­­­­­Da Wired.it

Hwang Dong-hyuk squid game

Squid Game, il nuovo fenomeno Netflix, potrebbe generare circa 900 milioni di dollari di ricavi per l’azienda di streaming. Una cifra straordinaria per uno show la cui produzione è costata solo 21,4 milioni di dollari. A soli 23 giorni dalla sua uscita, almeno i primi minuti di Squid Game sono stati visti da circa 132 milioni di persone, battendo tutti i record di visualizzazioni di una serie tv appena lanciata.

Hwang Dong-hyuk squid game

La notizia è stata diffusa da Bloomberg, sulla base di cifre riportate da un documento interno di Netflix. Secondo la società statunitense di Los Gatos, in California, almeno l’88,9% delle persone che hanno iniziato la serie ne ha guardato più di un episodio e il 66% degli spettatori l’ha finita nei primi 23 giorni. Netflix non ha voluto commentare il rapporto e un avvocato dell’azienda ha definito come “inappropriata” la diffusione dei dati riservati contenuti nel documento.

squid game

Le cifre riportate confermano l’incredibile successo internazionale avuto dalla serie. Negli Stati Uniti, Squid Game è la prima serie coreana ad aver raggiunto il primo posto di visualizzazioni su Netflix e, secondo Reuters, avrebbe anche stimolato le persone a studiare il coreano.

squid game

In Cina, dove non è possibile usare Netflix senza una connessione Vpn, una panetteria di Pechino ha introdotto una sfida a tema Squid Game basata sui biscotti al caramello. Lo show coreano è stato commentato positivamente anche dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ha una propria piattaforma di streaming, Prime. Pare che abbia definito la serie come “impressionante e stimolante”, si legge su Reuters.

Squid Game 2 Squid Game 3 squid game 4 squid game 3 squid game 5 squid game squid game 2 SQUID GAME squid game i dalgona i biscotti al caramello di squid game squid game 6 SQUID GAME SQUID GAME SQUID GAME Squid Game