BANG BANG! SPARI NELLE STRADE DI WASHINGTON: UN MORTO E 5 FERITI (DI CUI 2 SONO IN CONDIZIONI CRITICHE) - NON SI CONOSCE ANCORA L’IDENTITÀ DEL KILLER, NÉ I MOTIVI DEL GESTO – L’EPISODIO E’ AVVENUTO NON LONTANO DALLA CASA BIANCA -IL COMANDANTE DELLA POLIZIA DI WASHINGTON HA SPIEGATO CHE… - VIDEO

sparatoria washington 6

Da corriere.it

È di un morto e cinque persone ferite in modo grave il bilancio di una sparatoria a Washington DC, non lontano dalla Casa Bianca. Lo riferisce la polizia della capitale Usa. La sparatoria è avvenuta giovedì sera intorno alle 22:06 (le 4 del mattino in Italia) nel quartiere di Columbia Heights, a circa tre chilometri dalla Casa Bianca. Le strade intorno alla zona degli spari sono state bloccate. I feriti sono stati trasportati in ambulanza nei vicini ospedali, almeno due sono in condizioni critiche.

L’emittente locale Wjla-tv, che fa capo alla Abc, ha divulgatole immagini delle forze dell’ordine e delle ambulanze accorse sul posto e sostiene che la vittima sia un uomo adulto mentre tra i feriti vi sarebbe anche una donna. La sorte del killer per ora non è nota. Il comandante della polizia di Washington, Stuart Emerman, ha spiegato che al momento non c’è stato alcun arresto in relazione alla sparatoria, di cui non si conoscono i motivi, e che gli agenti stanno «cercando filmati e interrogando testimoni».

sparatoria washington 2