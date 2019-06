BANGLA, IL MESTIERE PIÙ PERICOLOSO DI ROMA – UN CLIENTE DI UN MINIMARKET LITIGA CON IL TITOLARE PER I PREZZI TROPPO ALTI E GLI SPARA CON UN FUCILE A PIOMBINI – IL PROPRIETARIO, UN 46ENNE BENGALESE, È RIMASTO FERITO A UNA GAMBA, MENTRE LO SPARATORE È FINITO IN MANETTE: IN GARAGE NASCONDEVA LA CARABINA CON CUI LO HA COLPITO E… – VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Vuole comprare alcuni articoli in un mini market di un bengalese a Torre Gaia ma litiga con il titolare accusandolo di avere i prezzi troppo alto. Poi torna con un fucile a piombini per vendicarsi e spara due colpi contro il commerciante. Una mattinata di paura in via Acquaroni dove un 46enne è rimasto ferito in modo non grave a una gamba.

Arrestato

Lo sparatore, un romeno di 46 anni, è stato invece rintracciato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Frascati nella sua abitazione in via Torti, nello stesso quartiere: in garage nascondeva la carabina con silenziatore usata per sparare contro il commerciante e oltre 500 pallini di metallo. Dopo gli spari il commerciante si era avventato sul romeno ingaggiando una furiosa colluttazione fino a riuscire, nonostante fosse rimasto ferito, a metterlo in fuga.

