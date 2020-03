UN BARLUME DI SPERANZA O UNA FALSA ILLUSIONE? – IN GRAN BRETAGNA IL NUMERO DEI MORTI PER CORONAVIRUS SCENDE PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO: OGGI SI SONO REGISTRATI 180 DECESSI, MA IL NUMERO È FALSATO VISTO CHE NON TIENE CONTO DEI MORTI FUORI DAGLI OSPEDALI - CIRCA UN MEDICO SU QUATTRO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE È ATTUALMENTE MALATO O IN AUTOISOLAMENTO MENTRE CONTINUA LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER…

Il bilancio delle vittime da coronavirus nel Regno Unito scende per il secondo giorno consecutivo: oggi sono 180 i nuovi decessi registrati durante la notte portando il numero totale delle vittime a 1.408. Un piccolo barlume di speranza per il Paese che vede scendere il numero di decessi per il secondo giorno consecutivo, passando dai 260 morti di sabato ai 209 di domenica.

Ma il timore di nuovi picchi è dietro l’angolo visto che, secondo quanto riferiscono i funzionari, i dati non si riferiscono alle persone che muoiono prima di essere ricoverate in ospedale. Al momento nel Paese ci sono 20mila casi confermati, ma il numero potrebbe essere molto più alto.

Da "Ansa"

È corsa contro il tempo per moltiplicare i ventilatori e i posti letto di terapia intensiva negli ospedali del Regno Unito, sullo sfondo dell'impennata degli ultimi giorni di contagi da coronavirus.

Mentre non si spengono gli interrogativi sulla promessa del governo di accrescere il numero dei test, a cominciare dal personale in prima linea del sistema sanitario nazionale (Nhs), nel quale sono intanto rientrati in servizio 20.000 fra medici e infermieri, ringraziati pubblicamente oggi dal premier Boris Johnson (a sua volta contagiato e in isolamento).

Sul fronte dei ventilatori, migliaia di pezzi sono stati ordinati anche ad aziende riconvertitesi ad hoc: dalla Dyson (elettrodomestici) alla scuderia Mercedes di Formula 1. Quanto al numero dei tamponi, il governo ha evocato un incremento a una media di 10.000 al giorno (con l'impegno ad arrivare presto a 25.000), ma i dati appaiono ancora oscillanti. Test a tappeto risultano comunque iniziati per medici e infermieri, come i loro rappresentanti invocavano da giorni denunciando ritardi.

Da "Adnkronos"

Circa un medio su quattro del Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) è attualmente malato o in autoisolamento. Lo ha riferito il professor Andrew Goddard, direttore del Royal College of Physicians (Rcp), mentre anche Donna Kinnair, a capo dell'associazione degli infermieri, il Royal College of Nursing (Rcn) lancia l'allarme sul fatto che i paramedici sono costretti a curare i pazienti di coronavirus senza alcuna protezione.

Si tratta di una situazione «veramente impattante sui reparti di emergenza e Londra si trova in una p Per la Kinnair, l'annuncio del governo di Boris Johnson di voler testare tutto il personale Nhs è positivo, ma è comunque »completamente inaccettabile« che in molti non abbiano ancora ricevuto strumenti di protezione adeguati»

Ogni minuto che aspettiamo è un minuto perso. Tutto il personale paramedico, a prescindere da dove lavori deve sentirsi sicuro«, ha aggiunto la Kinnair secondo quanto riportano i media britannici.

