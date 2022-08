BARZELLETTE ITALIANE - LO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO HA AUTORIZZATO I MILITARI IN DIVISA A...SERVIRSI DELL’OMBRELLO QUANDO PIOVE! - PERÒ A UNA CONDIZIONE: TENERE IL PARAPIOGGIA RIGOROSAMENTE CON LA MANO SINISTRA, IN MODO DA POTER SEMPRE EFFETTUARE IL SALUTO MILITARE INCONTRANDO UN SUPERIORE. SEGUONO PURE LE SPECIFICHE SUI TIPI DI OMBRELLI UTILIZZABILI… – MA A CHI È VENUTA IN MENTE QUESTA INIZIATIVA? AL MINISTRO GUERINI, O AL CAPO DI STATO MAGGIORE SERINO?

Guido Paglia per https://sassate.it/

Disposizione dello Stato Maggiore dell’Esercito sugli ombrelli.

Può sembrare una barzelletta, soprattutto di questi tempi, con i mostruosi aumenti del prezzo del gas e un’inflazione che erode giorno dopo giorno il potere d’acquisto degli stipendi. Invece no, è tutto vero. Leggete qui sotto il testo integrale dell’esilarante disposizione partita dall’ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito.

È l’autorizzazione per i militari in divisa a servirsi dell’ombrello quando piove e non si stia partecipando a cerimonie ufficiali. Però ad una condizione: tenendo il parapioggia rigorosamente con la mano sinistra, in modo tale da poter sempre effettuare il saluto militare incontrando un superiore. Seguono specifiche sui tipi di ombrelli utilizzabili…

lorenzo guerini

Se non siamo alla follia, in una situazione interna e internazionale come quella che stiamo vivendo, poco ci manca. Ma a chi è venuta in mente questa demenziale iniziativa? Direttamente al Ministro Guerini, o solo al capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Il generale Serino?

Pietro Serino capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Il mistero più assoluto avvolge per ora quel discreto accenno alle “Superiori Autorità”. Chissà che invidia, comunque, da parte della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Finanza, che adesso dovranno correre ai ripari per evitare comprensibili ammutinamenti da parte dei propri reparti…

