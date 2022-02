BASTA CIOCCOLATINI E FIORI, A SAN VALENTINO SI GODE! - BARBARA COSTA E LE IDEE REGALO PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI: "VIBRATORI ADORNATI A STRASS, IN VERO ORO, IN VARGENTO, CON VERE PIETRE PREZIOSE. QUELLO CON RICARICA USB, PRATICISSIMO, DA USARE IN VASCA O SOTTO LA DOCCIA SE WATER PROOF - CI SONO VIBRATORI A CIONDOLO, A BRACCIALE, E AD ANELLO "AL DITO", TUTTI DA PORTARE E DA OSTENTARE IN SOCIETÀ E POI NEL SEGRETO DELL’INTIMITÀ, PERCHÉ SONO PREZIOSI CHE SI TRASFORMANO IN MAXI PROIETTILI DEL PIACERE" - GALLERY CON GLI OGGETTI PIU' HOT DA REGALARE

Barbara Costa per Dagospia

È San Valentino, e tu non ne puoi più di cioccolatini, peluche e vezzi e smancerie? Se sei in cerca di un regalo inaspettato, vedi se quanto qui leggi ti può orientare e… pronto a metter mano al portafogli? Scala la carta di credito, perché quelli in elenco sono doni, giochi da letto, dove ci spendi per guadagnarci in orgasmi.

Le scatole a cuore non sempre racchiudono prelibatezze per la gola con frasi d’amore: ci sono allettanti e grossi cuori rosa, rossi, che custodiscono tutto il necessario per una sessione sadomaso soft. Rassicuranti tonalità pastello con reggicalze e mascherine di pizzo, cuoricini tortura capezzoli (anche a luce led!), manette a cuore, in peluche o piumate (alcune munite di utile poggia-collo) e palline vaginali, plug anali (anche a luce led!), paddle a cuore, paddle pelosi, paddle gioiello, e poi loro, i vibratori!

Per San Valentino se ne prenda uno a versione coppia, come quello a bocciolo di rosa, per giocarci a due (una estremità, quella grande, nella vagina, quella piccola, nel di lui ano) in contemporanea succhianti e titillanti. E a bocciolo di rosa ci sono esemplari di collari bondage, o lingerie prodigiosa, raffinata, multicolore e perlata, ideale a stimolare davanti e dietro.

Per la Festa degli Innamorati si va su vibratori adornati a strass, come pure su vibratori veri gioielli a sé, e sto parlando di vibratori in vero oro, in vero argento, con vere pietre preziose. Senza indugio si punti sul modello con ricarica usb, praticissimo, da usare in vasca o sotto la doccia se water proof, ma ci si doti di prodotti appositi per pulirlo, soprattutto se l’uso il più massiccio abbia provocato denso squirting.

E ancora: ci sono vibratori a ciondolo, a bracciale, e ad anello "al dito", tutti da portare e da ostentare in società e poi nel segreto dell’intimità, perché sono preziosi che si trasformano in maxi proiettili del piacere: di vibratori ad anello al dito ne trovi anche con perle, e d’ogni grandezza e disegno, e sono monili che fanno il loro dovere a strusciarli su clitoride, sul pene, e su qualsiasi parte erogena si possieda.

Ho scritto vibratori ad anello "al dito" perché per San Valentino un ottimo regalo è un anello "al pene", anch’esso bijou: qui la scelta è ampia, si va dal modello a serpente, a quello più classico in acciaio, vibrante e no, quello in oro massiccio, e quello che ti massaggia pene e scroto, e c’è l’anello al pene che si chiude a chiave… Non male l’ovetto mini vibratore, che va inserito nello strap on ma, per le donne, ancor meglio l’intimo a farfalla che può essere "comandato" a distanza.

Passi San Valentino da sola? Via la tristezza con un giusto sex toy, il vibrante coniglietto rosa confetto, e se vuoi sfiancarti di orgasmi scegli lo "scoiattolo", un giocattolino che sa come trattare una donna, che punta dritto al clitoride, e lì sta e non sta fermo: lui ti "frulla" tra le gambe (o i capezzoli!!!) come nessun partner sa fare. Lo scoiattolino non è pigro, non fa storie, e non si stanca. Fatti un altro gran regalo, e fatti un dildo gigante, e quelli taglia XXL in cristallo li puoi fiera e libera esporre in casa: potranno solo invidiarteli.

