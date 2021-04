BASTA DENARO, NEI SUPERMERCATI SI PAGHERA' CON IL PALMO DELLA MANO! - AMAZON INTRODUCE LA SUA TECNOLOGIA BIOMETRICA NEI SUPERMERCATI "WHOLE FOODS", MA MANTIENE IL PERSONALE IN CASSA PER SALVARE I POSTI DI LAVORO - NEI SUOI NEGOZI "AMAZON GO", IL COLOSSO DELL'E-COMMERCE VENDE SENZA INTERVENTO UMANO...

Pierangelo Soldavini per Il Sole 24 Ore

Amazon One

Mentre in Italia si parla di abbandonare il contante a favore dei mezzi di pagamento digitale, Amazon lancia la tecnologia che permette di pagare con la mano. Il colosso dell’ecommerce punta a consolidare le sue posizioni nei negozi fisici grazie a un nuovo sistema di pagamento: dopo mesi di indiscrezioni ha lanciato Amazon One, la tecnologia di riconoscimento biometrico che permetterà ai clienti di pagare semplicemente sfiorando un sensore con il palmo della mano.

Amazon One

La tecnologia viene sperimentata a Seattle in due negozi Amazon Go, i supermercati dove non si passa nemmeno dalla cassa perché il conto della spesa viene fatto autonomamente da una rete smart di sensori e videocamere che registrano tutto quello che si mette nel carrello. Il pagamento con la mano sarà esteso alla ventina di negozi della catena e, secondo alcune indiscrezioni non confermate, anche ai supermercati Whole Foods.

Dagotraduzione dalla Reuters

Da mercoledì la tecnologia Amazon One sarà disponibile anche nei negozi Whole Foods intorno a Seattle. In questo caso, però, per salvaguardare i posti di lavoro, Amazon si accontenterà di utilizzare la biometrica solo per il pagamento, anche se nei suoi negozi è già attiva la tecnologia senza cassa, che scansiona i prodotti messi nel carrello ed elimina il passaggio umano.

dipendenti amazon