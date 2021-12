BASTA CON LE FAKE NEWS ALIMENTARI: ZAMPONE E COTECHINO SONO MENO GRASSI DEL SALAME! - LA COLDIRETTI HA FATTO SAPERE CHE I DUE PRODOTTI, DOPO LA COTTURA, DIMOSTRANO DI AVERE UNA COMPOSIZIONE MOLTO DIVERSA DALL'IMMAGINE CHE HANNO - 100 GRAMMI, PARI A DUE FETTE, CONTENGONO 319 CALORIE, QUANTO UN ETTO DI MORTADELLA E MENO DELLA STESSA QUANTITA' DI SALAME...

Da ansa.it

cotechino

È una fake news il fatto che zampone e cotechino siano considerati prodotti molto grassi. A smentirlo a poche ore dal cenone di Capodanno è la Coldiretti, secondo la quale i due prodotti analizzati dopo la cottura, dimostrano di avere una composizione molto diversa dall'immagine che hanno. Infatti 100 grammi, pari a due fette, contengono 319 calorie, circa quanto un etto di mortadella (307) e meno della stessa quantità di salame (352).

cotechino 1

E non solo, si tratta di alimenti interessanti per l'apporto in proteine di elevata qualità biologica, in vitamine B1 e B2 (tiamina e riboflavina) e in ferro e zinco (oligoelementi per i quali possono verificarsi carenze in caso di alimentazione vegetariana). Inoltre, per quanto riguarda il problema della qualità dei lipidi, che ha a lungo penalizzato ingiustamente questi alimenti, i dati attuali indicati dalla Coldiretti, indicano che la composizione in acidi grassi e il rapporto tra le diverse classi di queste sostanze non si discostano da quelle che sono le raccomandazioni nutrizionali.

zampone modena igp

Occhio, ovviamente alle quantità nel piatto, segnala ancora la Coldiretti, nel ricordare che nel periodo delle feste di fine anno viene consumato circa il 90% della produzione nazionale. Un patrimonio in gran parte certificato, come Cotechino e Zampone di Modena Igp tutelato da un preciso disciplinare di produzione, in un mercato dove dove si stanno facendo sempre più largo gli insaccati artigianali.