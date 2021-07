BASTA LO STILE DI VITA DI TRE AMERICANI MEDI PER UCCIDERCI - LE EMISSIONI DI CARBONIO PRODOTTE DA TRE CITTADINI DEGLI USA NELL'ARCO DELLA LORO ESISTENZA SONO SUFFICIENTI AD AUMENTARE LA TEMPERATURA GLOBALE TANTO DA PROVOCARE LA MORTE DI UNA PERSONA: È LA STIMA DI UN NUOVO STUDIO SULLE CAUSE DELLA CRISI CLIMATICA - PER SALVARE IL PIANETA DOVREMMO RAGGIUNGERE LA PIENA DECARBONIZZAZIONE ENTRO IL 2050...

Articolo del "Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

EMISSIONI GAS

Lo stile di vita di circa tre americani medi creerà abbastanza emissioni di riscaldamento del pianeta da uccidere una persona, e le emissioni di una singola centrale elettrica a carbone è probabile che provochino più di 900 morti, secondo la prima analisi per calcolare il costo mortale delle emissioni di carbonio.

EMISSIONI DI CARBONIO

La nuova ricerca si basa su quello che è noto come il "costo sociale del carbonio", una cifra monetaria posta sul danno causato da ogni tonnellata di emissioni di anidride carbonica, assegnando un tributo di morti previsto dalle emissioni che causano la crisi climatica – riporta The Guardian.

L'analisi si basa su diversi studi di salute pubblica che concludono che per ogni 4.434 tonnellate metriche di CO2 pompate nell'atmosfera oltre il tasso di emissioni del 2020, una persona a livello globale morirà prematuramente a causa dell'aumento della temperatura. Questa CO2 aggiuntiva è equivalente alle emissioni attuali di 3,5 americani nel corso della loro vita.

emissioni

L'aggiunta di ulteriori 4 milioni di tonnellate sopra il livello dell'anno scorso, prodotte da una centrale a carbone americana media, costerà 904 vite in tutto il mondo entro la fine del secolo, secondo la ricerca. Su una scala più grande, l'eliminazione delle emissioni di riscaldamento del pianeta entro il 2050 salverebbe 74 milioni di vite in tutto il mondo in questo secolo.

decarbonizzazione TERRA

Le cifre per le morti previste dal rilascio delle emissioni non sono definitive e potrebbero essere "una vasta sottostima" in quanto tengono conto solo della mortalità legata al calore piuttosto che delle morti per inondazioni, tempeste, perdita di raccolti e altri impatti che derivano dalla crisi climatica, secondo Daniel Bressler dell'Earth Institute della Columbia University, che ha scritto il documento.

gas di scarico auto

L'inquinamento atmosferico causato dalla combustione di combustibili fossili sta anche uccidendo direttamente le persone, con un importante studio dell'Università di Harvard pubblicato a febbraio che ha scoperto che più di 8 milioni a livello globale stanno morendo ogni anno per gli effetti sulla salute dell'aria tossica.

giphy (1)

"Ci sono un numero significativo di vite che possono essere salvate se si perseguono politiche climatiche più aggressive dello scenario business as usual", ha detto Bressler. "Sono rimasto sorpreso di quanto sia grande il numero di morti. C'è una certa incertezza su questo, il numero potrebbe essere più basso ma potrebbe anche essere molto più alto".

riscaldamento globale

La ricerca, pubblicata su Nature Communications, illustra le grandi disparità nelle emissioni generate dal consumo delle persone nei diversi paesi del mondo. Mentre ci vogliono solo 3,5 americani per creare abbastanza emissioni in una vita per uccidere una persona, ci vorrebbero 25 brasiliani o 146 nigeriani per fare lo stesso, secondo il documento.

riscaldamento globale

Il costo sociale, o finanziario, del carbonio è diventato una metrica ampiamente utilizzata dopo la sua creazione da parte dell'economista William Nordhaus, che successivamente ha vinto un premio Nobel, negli anni '90. La misurazione calcola i danni causati da una tonnellata di emissioni, sommati alla capacità di adattarsi al clima che cambia.

riscaldamento globale

Secondo il modello DICE di Nordhaus, il costo sociale del carbonio nel 2020 è di 37 dollari a tonnellata, ma l'aggiunta del costo di mortalità da parte di Bressler porta questa cifra a 258 dollari a tonnellata. Questa modifica al modello implicherebbe che una politica economicamente ottimale sarebbe quella di ridurre radicalmente le emissioni per raggiungere la piena decarbonizzazione entro il 2050, uno scenario che è stato anche sostenuto dagli scienziati del clima come quello che eviterebbe le peggiori devastazioni del riscaldamento globale.

climate change

"Nordhaus ha proposto un modello fantastico, ma non ha preso in considerazione la letteratura più recente sui danni del cambiamento climatico sulla mortalità, c'è stata un'esplosione di ricerche su questo argomento negli ultimi anni", ha detto Bressler.

Gernot Wagner, un economista del clima alla New York University che non è stato coinvolto nella ricerca, ha detto che il costo sociale del carbonio è uno "strumento politico cruciale" ma è anche "molto astratto".

cambiamenti climatici

"Questo rende così importanti i tentativi di tradurre il nostro impatto sul clima in termini più relazionabili", ha detto, aggiungendo che la nuova ricerca sul costo della mortalità mostra che "i risultati sono certamente drammatici".

Una serie di ondate di calore ha spazzato il globo nell'ultimo mese, compresi il caldo drammatico e gli incendi nel nord-ovest del Pacifico degli Stati Uniti, dove i record di temperatura a Seattle e Portland sono stati infranti e hanno causato centinaia di morti per colpi di calore e altre condizioni correlate. Gli scienziati dicono che la crisi climatica, guidata dalle emissioni di carbonio, sta rendendo le ondate di calore molto più frequenti e gravi.

scontro con il clima 1

Bressler ha detto che mentre il suo documento ha esaminato le emissioni causate dall'attività individuale, l'attenzione dovrebbe invece essere sulle politiche che hanno un impatto sulle imprese e sui governi che influenzano l'inquinamento da carbonio su scala sociale.