I BEATLES ERANO SCAMBISTI? JOHN LENNON E LINDA MCCARTNEY SONO ANDATI A LETTO INSIEME? - BARBARA COSTA: “È QUANTO SI LEGGE NELLE BIOGRAFIE DEI FAB FOUR LE PIÙ UNCENSORED, COME ‘LENNON IN AMERICA’, CHE CI SEGNALA CHE È SUCCESSO E SOLO UNA VOLTA, E I DUE ERANO FUMATI, E UBRIACHI, E L’AVREBBERO FATTO PER CONSOLARSI DELLE RISPETTIVE UNIONI UFFICIALI, IN QUEL MOMENTO IN CRISI NERA” - LE CORNA, IL VIAGGIO IN INDIA A 8, LA MASTURBAZIONE DI GRUPPO, IL TRIANGOLO TRA JOHN LENNON, YOKO ONO E LA PRIMA MOGLIE CINTHYA (CHE SE LA FACEVA ANCHE CON MCCARTNEY)

Barbara Costa per Dagospia

beatles women (8)

Ma… i Beatles facevano a scambio mogli??!? È vero, sì o no, che John Lennon e Linda McCartney sono andati a letto insieme??? È quanto si legge nelle biografie dei Fab Four le più uncensored, come "Lennon in America", di Goeffrey Giuliano, che ci segnala che è successo e solo una volta, e i due erano fumati, e ubriachi, e l’avrebbero fatto per consolarsi delle rispettive unioni ufficiali, in quel momento in crisi nera.

john lennon may pang

Sebbene Giuliano vanti materiale certo, ricavato anche dai diari di Lennon, tale episodio cornesco non trova credito: Paul non si è vendicato e neanche col pensiero c’ha mai provato con Yoko Ono (eeeehh, forse vederla nuda sulla copertina di "Two Virgins" l’ha frenato) nonostante dica a Barry Miles, in "Many Years From Now", che, quando John andò a Los Angeles per un long weekend di sesso e a stordirsi di droghe con May Pang, sua assistente ma in realtà amante scelta per lui da Yoko, fu la stessa Yoko Ono a presentarsi in lacrime e senza preavviso a casa McCartney, per elemosinare – a parole, eh! – corna consolazione da (l’ex) migliore amico di John, quel Paul con cui non è ci sia stata chissà quale confidenza e intimità…

beatles patti e george harrison

Intimità che invece c’era tra Paul e Cynthia, la prima moglie di Lennon, e che Lennon sposa perché incinta. Nozze che Brian Epstein, il fu manager sado-tossico dei Beatles, impone di tenere segretissime: un Beatle accasato avrebbe ucciso l’immagine di maschio disponibile per le fans assatanate…

Quando Cynthia in seguito scopre che John la tradisce con Yoko (e li scopre a casa sua, nel letto suo) è Paul che corre a consolarla e, se non ancora maritato a Linda – ma fidanzato e convivente con l’attrice Jane Asher – chiede a Cynthia di sposarlo, ma per quale motivo?!???? Ragioni di erba e di LSD, che poi John e Cynthia e tutti i Beatles erano appena tornati dall’India, dalla meditazione col (para)guru Maharishi.

beatles fangirls

Il soggiorno in India fu la prima prova dei Fab Four di una convivenza a 8, loro 4 con le rispettive mogli e/o fidanzate, e John si porta Cynthia ma Yoko gli scrive vogliosa e infatti John in India divide il letto con Cynthia soltanto 2 notti, poi se ne sta a sognare Yoko. L’idea di andare a cercare ispirazione in India è di Pattie Boyd, la moglie di George Harrison: coppia che tanto ci teneva ad apparire perfetta, coppia che tanto ci teneva a posare sui giornali, ma così tanto che… si porta i paparazzi in luna di miele alle Barbados.

maureen starkey e cynthia lennon

La verità è che George tradisce Pattie pure con le "Apple scruffs", le fan fisse davanti alla Apple (sarà vero che Harrison mentre gli facevano un p*mpino doveva suonare la chitarra, per mantenere l’erezione?) e Pattie amoreggia con Ron Wood degli Stones, e con Eric Clapton (che poi sposerà per finire pure da lui cornuta) ma Clapton in un primo momento Pattie lo usa, per far ingelosire Harrison, col quale rimane per salvare un matrimonio che naufraga quando George vuole fare sesso a 4, e scambista, e con chi se non Maureen, la moglie di Ringo Starr!!!

Succede una sera a casa Harrison e pure se Pattie si rifiuta e si chiude in bagno, isterica, va detto che Maureen aveva già messo le corna a Ringo, e proprio con George, e un giorno è George che lo rivela a Ringo, e stanno seduti nella cucina di Harrison, e lo testimonia e scrive nelle sue memorie Chris O'Dell, la factotum dei Beatles che a lungo ha vissuto a casa Harrison, respingendo le avances di George, ma andando a letto 3 mesi con Ringo.

beatles women (5)

Cari fan e no dei Beatles, ancora a credere i 4 di Liverpool come santi baronetti!!? Baronetti sì, ma santi manco per niente, e non pochi (qui in Italia lo riporta chiaro Barbara Tomasino nella sua bibbia "Groupie") concordano e confermano che “dietro le quinte, e nelle loro stanze d’albergo, i Beatles vivevano al centro di super attività sessuali che toccavano toni grotteschi”.

beatles ringo starr

E a McCartney la memoria di quei tempi a sprazzi gli ritorna: ha detto a "GQ" che, se non ha mai fatto sesso con nessuno dei compagni di band, da Beatle ha fatto sesso a 3 con 2 groupie, e che coi Beatles si faceva masturbazione di gruppo e che, vabbè, erano ragazzi e ingenui e non sospettavano affatto che il loro manager Brian Epstein fosse omosessuale e dedito al sesso sadomaso il più cruento, anche se “Epstein, lui era più grande di noi, e ci faceva uscire con lui, e ci portava in locali dove però tutti erano uomini. Sempre”.

beatles fangirls (1)

Ma se i Beatles avessero dato retta a Lennon quando si mise in testa di imitare Onassis e cioè di comprarsi un’isola, in 4, e per andarci a abitare in 8 (4 Beatles, più le mogli, e più prole…), e mettendo in comune tutto (tutto!? wifes and drugs!?) e fuggendo così dal fisco inglese (come sul serio faranno gli Stones scappati in Francia…), che sarebbe successo? Ovvio, si sarebbero litigati e sciolti prima.

pattie boyd e george harrison (1) pattie boyd e maureen starkey paul mccartney jane asher 1967 yoko ono linda mccartney john e cynthia lennon ringo e maureen starr tobago 1966 beatles fangirls (3) beatles women (3) beatles ringo starr 1 maureen starkey beatles india (1) john lennon cynthia e yoko ono ringo e maurren starr beatles women beatles women (7) beatles fangirls (4) john e cynthia lennon beatles women (6) maureen starkey (1) beatles women (6) beatles john lennon yoko ono chris o'dell maureen starkey beatles paul mccartney jane asher pattie boyd e george harrison luna di miele beatles women (1) cynthia lennon pattie boyd e maureen starkey beatles india beatles women (2) paul e linda mccarteny beatles ronnie spector paul mccartney beatles linda e paul mccartney john lennon may pang (1) beatles india 1968 beatles women (4)