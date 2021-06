I BEATLES E IL VIAGGIO DA "FATTONI" IN INDIA - DUE NUOVI DOCUMENTARI RACCONTANO I GIORNI PASSATI DALLA BAND A RISHIKESH PER STUDIARE LA MEDITAZIONE TRASCENDENTALE NEL 1967 - LA LORO MUSICA INFLUENZO' LE BAND LOCALI E LA CULTURA INDIANA - ANCHE IL KGB SI INTERESSO' AL LORO SOGGIORNO, CONVINTO CHE FOSSE UN'OPERAZIONE DELLA CIA...

I Beatles in India

Nel 1968, Paul Saltzman era un'anima persa. Figlio di un meteorologo televisivo canadese, stava lavorando come tecnico del suono per il National Film Board of Canada in India quando ricevette una lettera d’addio dalla donna che pensava sarebbe stata sua moglie. «Ero devastato», dice. «Poi qualcuno dell'equipaggio disse: “Hai provato la meditazione per il crepacuore?”».

Saltzman andò a conoscere il Maharishi Mahesh Yogi – il fondatore della meditazione trascendentale – mentre parlava all'Università di New Delhi. Incoraggiato dalle promesse di "ringiovanimento interiore", Saltzman si recò all'Accademia Internazionale di Meditazione a Rishikesh. Era chiusa, per via dell'arrivo dei Beatles.

I Beatles a Rishikesh, 1967

Come spiegato da Paul McCartney nel libro dei Beatles “Anthology”, il gruppo esausto, ancora alle prese con il suicidio del loro manager Brian Epstein nell'agosto del 1967, era arrivato a Rishikesh con mogli e fidanzate per “trovare la risposta” attraverso gli insegnamenti del Maharishi, che Paul, George e John avevano incontrato per la prima volta a una conferenza all'Hilton di Londra.

«Non sapevo nemmeno che i Beatles fossero in India», dice Saltzman. «Ho aspettato fuori per otto giorni e poi sono stato portato in una piccola stanza dove mi è stata insegnata la meditazione trascendentale. Ciò che ha sostituito l'agonia [della rottura] è stata la beatitudine».

George e Patti Harrison

Saltzman ha ora 78 anni e il suo nuovo film, Meeting the Beatles In India, è uno dei due documentari in uscita sull'argomento. Con la narrazione di Morgan Freeman e il contributo del regista David Lynch e del biografo dei Beatles Mark Lewisohn, è esaustivo e grandioso, ma al centro c'è il racconto più piccolo e toccante dello stesso Saltzman.

È una compagnia affascinante e c'è un'innocenza affidabile nella sua narrazione, la sua faccia apertamente pronta a ridere o piangere, entrambe cose che fa durante la nostra conversazione. Immaginate che qualcosa di quest’apertura portò il diffidente Lennon a invitare Saltzman a sedersi con il gruppo, le loro mogli e amici, una calda mattina di febbraio di 53 anni fa.

Ringo Starr e Paul Saltzman

«Forse essere in quello stato alterato dall'aver appena meditato per la prima volta ha fatto la differenza», dice. «Penso che ciò che hanno capito immediatamente è stato: “Questo ragazzo non vuole niente da noi”».

Saltzman era arrivato all'ashram con poche cose. Una di questi era una fotocamera Pentax. «Nella settimana che ho trascorso con loro», dice, «non ho mai pensato di chiedere un autografo e ho tirato fuori la macchina fotografica solo due volte».

Le foto che ha scattato durante quella settimana di meditazione sono notevoli. Dimenticate per 30 anni, poi salvate dal magazzino alla fine degli anni '90 quando sua figlia ha chiesto casualmente di «quella volta in cui hai incontrato i Beatles», mostrano John, Paul, George e Ringo con gli altri ospiti dell'ashram Donovan, Mike Love of the Beach Boys, il flautista jazz Paul Horn, Mia Farrow e sua sorella Prudence, in uno stato completamente rilassato, che provano nuove canzoni o semplicemente guardano contenti a distanza.

the beatles

«Non ho nemmeno pensato alla qualità delle immagini», dice Saltzman. «Poi li ho portati da Steven Maycock, il curatore dei cimeli rock di Sotheby's e lui ha detto: 'Questi sono i migliori scatti intimi dei Beatles che abbiamo mai visto”».

Il gruppo tornò a Londra con 30 nuove canzoni, la maggior parte delle quali sarebbe finita sul White Album nel 1968. Ma la band presto ricadde in uno schema tossico di ore piccole, uso di droghe e irritabilità interpersonale. Le foto di Saltzman, perfettamente a fuoco e con un profondo contatto visivo, mostrano quattro amici in un raro, tardivo stato di spensieratezza.

«Puoi raccontare la storia dei Beatles in tanti modi diversi», dice il regista indiano, Ajoy Bose, quando cito la storia di Saltzman. «Ho sempre pensato che la parte indiana della saga dei Beatles fosse più grande di Rishikesh».

i beatles 2

Il film di Bose, “The Beatles and India”, traccia una saga più lunga: un viaggio di tre anni, da quando George prese in mano per la prima volta un sitar sul set di “Help!”, passando per il loro breve viaggio turistico a Delhi nel luglio 1966, fino all'amicizia di George con il sitar virtuoso Ravi Shankar e la sua registrazione di “Wonderwall Music” con musicisti indiani classici negli studi HMV Bombay.

«Per me, questa non è una storia sul Maharishi», dice Bose. «Si tratta di quattro ragazzi della classe operaia di Liverpool, che sono entrati profondamente nella cultura indiana, quando George era il leader de facto del gruppo». Alcuni sono entrati più a fondo di altri; preoccupato per il cibo piccante, Ringo arrivò con una valigia piena di scatolette di fagioli Heinz per sostenerlo.

The Beatles in India

Parallelamente a quel racconto, il film di Bose racconta la storia altrettanto affascinante di come e perché l'India si innamorò dei Beatles. «Li ho scoperti quando avevo circa 12 o 13 anni», dice Bose. «Venivo dalla classe media bengalese di lingua inglese, che era stata fan di Elvis Presley, Jim Reeves e Doris Day, che erano bi-culturali. PG Wodehouse era il nostro comico, ed è per questo che penso che ci fosse una connessione immediata con i Beatles: l'arguzia».

«Ma mio padre era un burocrate che ha iniziato con il British Raj», dice. «Il suo problema con i Beatles era che non si comportavano “come i britannici” – persone con il labbro superiore rigido, che avevano i capelli corti e non lasciavano trasparire i propri sentimenti. Quindi i Beatles, con i loro capelli lunghi e le loro battute, ci hanno davvero fatto impazzire».

Piuttosto che presentare il rapporto dei Beatles con l'India come un rapporto di appropriazione culturale, Bose insiste che era qualcosa di più vicino allo scambio culturale. «Osmosi da entrambe le parti», dice. «E guarda il paradosso. I Beatles erano stanchi della cultura capitalista commercializzata dell'Occidente e cercavano la pace spirituale, ma noi li consideravamo come simboli eccitanti della cultura moderna».

Beatles in India

Il film di Bose rintraccia gli ex membri di gruppi "beat" indiani influenzati dai Beatles come i Savages e i Jets, ma va anche oltre la musica per esaminare l'impatto politico della presenza dei Beatles in India, compresa la reazione di una spia del KGB all'ashram di Maharishi.

«Sono tornato ai giornali indiani nel 1968», dice Bose, «e ho scoperto che i politici indiani comunisti e socialisti dicevano che Rishikesh era un campo della CIA. Il KGB ha persino inviato il suo uomo di punta, Yuri Bezmenov, a Rishikesh per scoprire cosa stava succedendo». La scoperta di Bose si traduce in uno dei momenti più belli del film, una clip di Bezmenov che parla allegramente alla fine degli anni '80 di «Mia Farrow e altri utili idioti di Hollywood" che tornano negli Stati Uniti per diffondere un messaggio di "siediti, guarda il tuo ombelico e non fare nulla».

«Il Maharishi non era sul libro paga del KGB», dice Bezmenov, ridendo, «ma che lo sappia o no, ha contribuito notevolmente alla demoralizzazione della società americana».

i beatles. sgt pepper's

«È una clip fantastica», dice Bose, «ma penso che Rishikesh sia stato enormemente importante per tanti motivi. L'India ha dato ai Beatles uno stato d'animo filosofico; l'India li ha fatti maturare, l'India li ha aiutati a diventare individui. In un certo senso, i Beatles non hanno mai lasciato l'India. Le ceneri di George furono sparse sui fiumi Gange e Yamuna. Il fan club dei Beatles è ancora in crescita in India».

Cosa significano i Beatles per una nuova generazione di indiani? Bose afferma: «Il Covid ha cambiato il nostro mondo, la nostra realtà negli ultimi 16 mesi. Tutti si sentono molto più vulnerabili e stanchi e penso che i Beatles ci riconnettono ancora con un senso di romanticismo, un senso di gioia e un senso di innocenza».

i beatles ai tempi di sgt pepper

Saltzman è rimasto con più di alcune inestimabili foto delle vacanze. Che ricordo conserva ancora di quella settimana? Risponde all'istante: «La mia prima meditazione di 30 minuti. È stato divertente incontrare i Beatles, ma è stato secondario rispetto alla trasformazione della mia vita interiore».

The Beatles and India (diretto da Ajoy Bose, Peter Compton) chiuderà il UK Asian Film Festival il 6 giugno al BFI. Incontro con i Beatles in India (Paul Saltzman, 2020) può essere visto su gathr.com.