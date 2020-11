BEGHE POCO REALI – NON C’È PACE PER IL PRINCIPE CARLO: DOPO LA MEGXIT E LA MERDA LANCIATAGLI ADDOSSO PER LA SERIE “THE CROWN”, IL FRATELLO ANDREA GLI DICHIARA GUERRA – IL DUCA DI YORK, ALLONTANATO PER L’AMICIZIA SCOMODA CON EPSTEIN, STA PRESSANDO LA REGINA AFFINCHE' DECIDA DI SALTARE UNA GENERAZIONE E PASSARE LO SCETTRO A WILLIAM – È LA VENDETTA DI ANDREA, VISTO CHE È STATO PROPRIO IL FRATELLO A VOLERLO FUORI DALLE PALLE, DECIDENDO ANCHE DI…

Emily Stefania Coscione per "www.iodonna.it"

carlo, la reagina elisabetta ii e andrea 2

Questa il principe Carlo proprio non se l’aspettava. Nonostante sia consapevole da tempo dell’antipatia che il fratello minore Andrea prova per lui, l’erede al trono d’Inghilterra si trova ora ad affrontare una vera campagna che lo vuole “deposto” a favore del figlio William. Una campagna capitanata a viva voce dal duca di York, caduto in disgrazia a causa delle ripercussioni dello scandalo Epstein e allontanato dalla corte per ordine della regina, sulla base dei consigli ricevuti da Carlo.

il principe carlo e andrea

Il principe Carlo nel mirino dei parenti

Nella sua rivolta contro il fratello maggiore, Andrea si sarebbe già fatto parecchi alleati in famiglia e a corte. E ne avrebbe già parlato più volte con la madre, la regina Elisabetta, cercando di convincerla a “saltare” Carlo, definito non adatto alla carica, e rendendo invece suo erede legittimo il nipote William. Secondo voci sempre più insistenti a Buckingham Palace, la regina, 94 anni, si starebbe, infatti, preparando non a un’abdicazione vera e propria ma a passare la maggioranza dei suoi doveri al suo primogenito, il quale diventerebbe un reggente di fatto ma non di nome.

Le beghe tra il principe Carlo e Andrea

william, kate e andrea

La differenza di età ha fatto sì che Andrea, 60 anni, e Carlo, 72, non fossero molto uniti da ragazzi ma a peggiorare oggi i rapporti è l’insistenza del principe di Galles a snellire la monarchia e, di conseguenza, a sminuire l’importanza a corte di Beatrice ed Eugenia, figlie del duca di York. E questo anche ora che, in mancanza di figure senior che possano rappresentare ufficialmente la regina, le due principesse risultano le reali più adatte a sostituire Harry, Meghan, Filippo e lo stesso Andrea.

il principe carlo

La tristezza dell’erede al trono

Per Carlo lo stress continua. Alle beghe familiari, si aggiungono il dolore provato alla notizia dell’aborto sofferto da Meghan e la consapevolezza del fatto che, avendo ceduto Frogmore Cottage a Eugenia, è chiaro che Harry non ha alcuna intenzione di tornare a corte. E ora anche il pubblico ha voltato le spalle al principe del Galles, influenzato dal ritratto del tradimento di Diana, fatto nella quarta serie di The Crown: gli ultimi sondaggi lo vedono fanalino di coda tra i reali più popolari e il trollaggio subito online ha spinto i suoi assistenti a bloccare i commenti ai social di Clarence House, usati sia dal principe che dalla moglie Camilla.

il principe william e lo zio andrea famiglia reale inglese la famiglia reale 1 2 andrea e kate andrea e william andrea, william, camilla e eugenia famiglia reale inglese 10 carlo, la reagina elisabetta ii e andrea 1