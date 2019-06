Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Anche Bella Thorne è stata vittima di un hacker, che è riuscito ad entrare nel suo account Snapcat e trafugare le sue foto senza veli. La cantante e modella, non senza sofferenza, ha deciso di non cedere alle minacce e pubblicare lei stessa le foto hard su Twitter.

"E' una mia decisione e adesso non hai più nulla contro di me. Non puoi controllare la mia vita e mai lo potrai mai fare", ha spiegato l'ex stellina Disney sul social.

Una decisione senza dubbio difficile, che ha ricevuto il plauso del nuovo fidanzato Benjamin Mascolo (del duo Benji e Fede). "La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola e chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet.

Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare, ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materialeo", ha spiegato il cantante su Twitter.

"Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno str*** infame e criminale. Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi", ha concluso.

