Bella Thorne torna ad animare i suoi milioni di follower su Instagram. La splendida attrice americana, fidanzata del cantante Benjamin Mascolo di Benji e Fede, ha pubblicato nelle scorse ore un video sulla sua pagina personale, mentre fa la doccia. Già, proprio così, un filmato decisamente sexy in cui Bella si mostra come mamma l’ha fatta, ovviamente coprendo il seno per evitare il ban.

Il video dura meno di un minuto ed è stato già visualizzato da circa 3 milioni di persone, quanto totalizza in media un buon programma in televisione in Italia. A corredo del filmato, la stessa Thorne ha pubblicato una lunga didascalia in cui la stessa si è concentrata in particolare sui suoi capelli: “Ad agosto dello scorso anno – scrive l’attrice – mi sono tagliata i capelli fino al collo e alle spalle per una parte in un film, e mi sembrava che non ricrescessero più… e invece ora guardate quanto sono lunghi!”.

BELLA THORNE NUDA E IN DOCCIA SU INSTAGRAM: “I MIEI CAPELLI SONO RICRESCIUTI!”

La Thorne poi prosegue, sottolineando di aver lasciato i suoi capelli al naturale: “Senza candeggina, senza fare il colore e senza extension. Ho sperato a lungo – ha poi proseguito nel suo lungo post – che i miei capelli tornassero a crescere, fin da quando li ho tagliati corti”.

La Thorne ammette di non essersi sentita a suo agio negli scorsi mesi: “Mi avevano messo le extension per farli tornare alla sua lunghezza originale, ma ci è voluto molto tempo affinchè mi sentissi di nuovo sicura, anche senza fare il colore o altro. Ma ora sono così orgogliosa dei miei capelli”. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono fidanzati all’inizio dell’estate di quest’anno, ma sembrerebbe che la giovane attrice a stelle e strisce sia fidanzata anche con una donna.

Thorne è infatti dichiaratamente bisex e a quanto pare al chitarrista di Benji e Fede la cosa non creerebbe alcun problema.

